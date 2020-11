Uomini e Donne, sapete quanti anni ha, cosa fa nella vita e qual è il profilo Instagram di Veronica De Nigris, la Dama che sta conoscendo Nicola Vivarelli? Vi sveliamo tutto sulla protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

Nello studio di Uomini e Donne continuano le conoscenze tra i partecipanti a questa nuova stagione. La novità di quest’anno è davvero inedita: Maria De Filippi ha deciso di unire Trono Over e Trono Classico! Così oltre ai tronisti seduti sulle classiche sedie rosse, in studio ci sono anche Dame e Cavalieri, seduti l’uno di fronte l’altro. Due protagonisti di questa edizione in corso del dating show sono senza dubbio Nicola Vivarelli e Veronica De Nigris: i due si stanno conoscendo già da un po’ e sembra esserci un’ottima intesa, nonostante qualche lite. Si sono scambiati anche un bacio. Nicola lo abbiamo conosciuto a pieno, soprattutto quando era Cavaliere di Gemma Galgani, ma che sappiamo su Veronica? Vi sveliamo qualche dettaglio su lei!

Uomini e Donne, Veronica De Nigris: età, lavoro ed Instagram della Dama del Trono Over

Il suo nome è Veronica De Nigris ed è la Dama che sta conoscendo Nicola Vivarelli. La classe ’80, è nata il 26 aprile a Benevento, sua città d’origine, dove vive. Veronica è una personal trainer ed insegnante di pilates: si è infatti laureata in Scienze Motorie prima di iniziare a lavorare in una palestra di Benevento. Il suo fisico perfetto ed asciutto dimostra infatti la sua passione per lo sport. Date un’occhiata a questo sensuale post su Instagram:

Il suo nome su Instagram è Veronikka05 : la Dama ha superato i 6 mila follower ed i suoi post sono sempre incantevoli. Sulla sua vita privata, prima che entrasse a far parte del programma, non si sa nulla: attualmente sta conoscendo Nicola Vivarelli, l’ex ‘Sirius‘ che fece invaghire Gemma Galgani. Sarà proprio il giovane a rubare il cuore alla splendida Veronica? Lo scopriremo nelle prossime puntate…