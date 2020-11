Animali Fantastici 3, Johnny Depp non ci sarà: fan in rivolta

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e provoca una rivolta tra i fan: Johnny Depp non sarà in Animali Fantastici 3, cos’è successo.

La notizia è stata confermata dallo stesso attore e ha generato una rivolta tra i fan: Johnny Depp non ci sarà in Animali Fantastici 3. Il fortunatissimo prequel della saga iconica di Harry Potter non vedrà più nel ruolo del malvagio mago Gellert Grindelwald il celebre attore hollywoodiano. L’annuncio è stato proprio da Johnny Depp attraverso i suoi profili social. Una decisione che non è piaciuta agli appassionati della saga, che stanno facendo sentire all’attore tutto il loro sostegno e calore. Secondo quanto riportato, la decisione della Warner Bros, la casa di produzione cinematografica, è stata presa in seguito a quanto concerne la causa che ha avuto protagonista Johnny Depp contro “The Sun” .

Animali Fantastici 3, addio a Johnny Depp

Tutto ha avuto inizio con la separazione del celebre attore dalla ormai ex moglie Amber Heard. Ne è scaturita una causa di diffamazione intentata da Johnny Depp contro “The Sun” che ha definito l’attore: “Un picchiatore di mogli“. Causa che è stata persa da Johnny Depp, che è deciso a fare ricordo. La Warner Bros, casa di produzione cinematografica, ha chiesto all’attore di dimettersi dal ruolo del mago oscuro per quanto riguarda Animali Fantastici 3. L’attore, tramite un comunicato sul suo profilo Instagram, ha spiegato di aver accettato la richiesta e di aver rinunciato alla parte. Una notizia che i fan non hanno apprezzato e ha dato vita ad una vera e propria rivolta. È stato lanciato l’ashtag #justiceforjohnnydepp, ovvero “giustizia per Johnny Depp“. Al momento, non ci sono ancora dichiarazioni dalla Warner Bros, ma la decisione sembra ormai presa.

Ricordiamo che qualche tempo fa si è parlato di una possibile nuova fiamma per il celebre attore, Johnny Depp, dopo la separazione dalla ex moglie Amber Heard. Al momento, i fan sperano ancora in un cambio di idea da parte della Warner Bros per quanto riguarda l’attore.