Coronavirus, contagiato il primo animale domestico: tutti i dettagli

Coronavirus, arriva una notizia allarmante che desta preoccupazione: contagiato il primo animale domestico, ecco tutti i dettagli.

Arriva una notizia che mette in allarme la popolazione: contagiato dal Coronavirus il primo animale domestico, ecco i dettagli. Siamo nel pieno della pandemia causa dal Covid-19 e qualche ora fa è giunta anche la tragica notizia della morte di un intero nucleo familiare affetto dal virus. Mentre si susseguono le frenetiche ore di lavoro del Governo per riuscire a gestire al meglio la critica situazione, il Presidente del Consiglio è intervenuto per spiegare di star lavorando proprio per scongiurare un “lockdown generale”. Intanto, continua a rimanere in atto la divisione delle regioni in zone di colore diverso a seconda del rischio di contagio. In queste ore, arriva una notizia che ha messo in allarme la popolazione: contagiato dal Coronavirus il primo animale domestico. Scopriamo i dettagli.

Coronavirus, positivo il primo animale domestico

Come riportato da Fanpage, a dare la notizia è stato l’infettivologo Nicola Decaro. L’animale in questione è un cane, una barboncina che è risultata positiva al Coronavirus come i quattro membri della famiglia con cui vive. Mentre i quattro congiunti hanno mostrato i sintomi del virus, l’animale sembra stare bene e non presenta alcuna condizione. Nicola Decaro ha tenuto a precisare a La Repubblica che “la carica virale degli animali è molto bassa e non rappresentano un rischio per la nostra salute”. Parole rassicuranti che dovrebbero porre fine alla preoccupazione riguardo un eventuale contagio attraverso i nostri amici animali. La barboncina, che ha un anno e mezzo e abita a Bitonto con la sua famiglia, sarebbe il primo caso in Italia di animale contagiato dal Coronavirus. Per fortuna, l’infettivologo Nicola Decaro ha appiano i dubbi riguardo l’accaduto e al fatto che non c’è alcun pericolo di contagio.

Ricordiamo che è arrivata da poco la firma del Ministro Della Salute, Speranza, alla nuova ordinanza che ha sancito uno spostamento di regioni da una fascia di colore all’altra.

