L’ex amatissima vincitrice del Grande Fratello Vip ha annunciato l’uscita del suo nuovo libro: splendida notizia a sorpresa.

È iniziato da circa due mesi la quinta edizione del Grande Fratello Vip, eppure ci sono alcuni dei suoi ex concorrenti che, ancora adesso, fanno ancora tanto parlare di sé. È il caso, ad esempio, di questa ex vincitrice. Che, qualche settimana fa, aveva annunciato il suo primo libro. E, qualche ora fa, però, ne ha annunciato l’uscita ufficiale in tutte le librerie. Intitolato ‘Se ci credi – ci vogliono testa e cuore’, la modella e famosissima influencer presenta al suo pubblico il suo nuovo lavoro. Un lavoro completamente inedito, c’è da ammetterlo. Ma nel quale, però, l’ex vincitrice ha raccontato di averci messo tutta se stessa. Sembrerebbe, infatti, che questo libro non sia altro che una sorta di racconto di tutta la sua vita. Insomma, l’ex gieffina si è completamente messa a nudo nelle pagine di questo romanzo. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi diamo qualche piccolo indizio. È bellissima, l’abbiamo iniziata a conoscere in un noto programma di Canale 5 ed ha preso parte a diversi reality show.

L’ex vincitrice del GF Vip annuncia l’uscita del suo primo libro: di chi si tratta

Era l’8 Marzo scorso quando Paola Di Benedetto, dopo un testa a testa con Paolo Ciavarro, ha trionfato a fine quarta edizione del Grande Fatello Vip. Da quel momento, sono passati tantissimi mesi. E la sua vita è cambiata radicalmente. In meglio, ovviamente. Non soltanto, infatti, l’attuale fidanzata di Federico Rossi è stata al timone di un programma su Italia Uno, insieme a Paolo Ciavarro e Giulia Salemi, ma ha anche scritto un libro. Il suo primo libro. Intitolato ‘Se ci credi – ci vogliono testa e cuore’, l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip si appresta a debuttare anche nel mondo dell’editoria. L’annuncio, come dicevamo precedentemente, è avvenuto qualche settimana fa. Invece, pochissime ore fa, la bellissima Di Benedetto ne ha annunciato l’uscita in tutte le librerie.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, un grandissimo annuncio a sorpresa. Che, a quanto pare, è stato accolto in modo più che positivo da tutto il suo pubblico social. Cosa aspettate, quindi? Correte ad acquistarlo, no?

