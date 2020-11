Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne: sapete tutti la sua età? Ecco le curiosità sul Cavaliere del famoso dating show.

Nello studio di Uomini e Donne torna Riccardo Guarnieri. L’ex Cavaliere si è lasciato con Ida Platano dopo l’isolamento domestico che hanno vissuto tutti tra marzo e maggio 2020. La quarantena a quanto pare non ha fatto bene alla coppia che ha deciso di separarsi drasticamente. L’ex Dama di Uomini e Donne ha provato ad avere un colloquio o un confronto con Riccardo ma non c’è stato nulla da fare. Tra i due ex protagonisti del famosissimo dating show pare sia finita ufficialmente e il Guarnieri è pronto a voltare pagina. Ma conoscono tutti quanti anni fa e cosa fa nella vita? Vi rinfreschiamo un po’ la memoria.

Uomini e Donne, quanti anni ha Riccardo Guarnieri? Ecco l’età del Cavaliere

Riccardo Guarnieri è il pugliese, di Taranto, che ha fatto ritorno nello studio di Uomini e Donne dopo la storia con Ida Platano. Ma qual è l’età di Riccardo Guarnieri? Il Cavaliere è un classe ’79: è nato il 29 marzo e quest’anno ha compiuto così 41 anni. E’ pronto a rimettersi in gioco in amore e cercare una nuova partner che le faccia battere il cuore. Parliamo di un uomo molto attento all’aspetto fisico: vanta infatti un bell’aspetto, ha sempre attratto molte donne. Sui social Riccardo mostra a tutti i suoi scatti in posa.

Riccardo Guarnieri quando ricopriva il ruolo di Cavaliere, prima di uscire dal programma con Ida, frequentava una bella Dama ancora oggi presente nel dating show. Ricordate tutti vero? Beh, parliamo di Roberta Di Padua che attualmente sta frequentando Michele Dentice. Chi sa, potrebbe nascere di nuovo qualcosa tra Roberta e la sua vecchia fiamma? Non ci resta che seguire l’evolversi della situazione nello studio di Uomini e Donne!