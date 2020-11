X-Factor, tragico lutto per Casadilego: una terribile perdita per la cantante

X-Factor, tragico lutto per Casadilego: una terribile perdita per l’amatissima cantante e musicista.

Da pochissimo è giunta la notizia che ha scosso tutti i fan del seguitissimo programma musicale X-Factor, uno dei talent tanto agognati da numerosi artisti. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, un tragico lutto ha colpito l’amatissima e bravissima cantante Elisa Coclite, in arte Casadilego. La cantante ha appena 17 anni, ma coltiva la passione per la musica fin da quando era piccola, grazie anche ai suoi genitori che sono entrambi docenti al conservatorio. Casadilego ha conquistato il pubblico con la sua musica, tanto da essere considerata tra le favorite alla vittoria del talent. L’artista ha subito incantato i giudici con la sua meravigliosa voce, e ha avuto un percorso eccezionale. La notizia da poco arrivata è stata come un fulmine a ciel sereno, Elisa è stata colpita da un tragico lutto: una perdita terribile per l’apprezzatissima cantante.

X-Factor, tragico lutto per l’amatissima cantante Casadilego

Un tragico lutto ha colpito l’amatissima e seguitissima cantante Elisa Coclite, in arte Casadilego. Purtroppo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’artista ha perso il suo amato nonno, William Martegiani. A quanto pare l’uomo è morto ad 82 anni ed era molto conosciuto nel mondo del calcio, dato che è stato una vera e propria leggenda. La notizia della sua scomparsa è arrivata a poche ore dall’ultima puntata del noto talent show X-Factor, che ogni anno accoglie numerosi artisti.

Come abbiamo già anticipato, Casadilego è una delle concorrenti del famoso programma musicale, ed è considerata tra le favorite alla possibile vittoria. Fin dall’inizio del suo percorso, ha incantato i giudici e il pubblico con la sua voce. L’artista ha dimostrato un talento incredibile, nonostante abbia soltanto 17 anni. Un vero successo per l’amatissima cantante e musicista che con la sua musica è arrivata al cuore dei telespettatori. Purtroppo, la notizia della morte del nonno ha scosso i suoi tantissimi fan, che la seguono con affetto e amore.