Un’amatissima attrice è diventata mamma: l’annuncio social è davvero emozionante.

Da pochissimo è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano da tempo, l’amatissima attrice è diventata mamma. Dopo che nei mesi scorsi aveva più volte mostrato diverse foto in cui era ritratta con il suo bel pancione, finalmente ha dato alla luce il suo meraviglioso bambino. Un’emozione incredibile che ha donato alla famiglia una gioia immensa. Vi chiederete certamente di chi stiamo parlando, bene, ve lo sveliamo subito. Ovviamente della bellissima e bravissima Sasha Pieterse, l’attrice di Pretty Little Liars. Grazie a questa meravigliosa serie che ha avuto un successo incredibile Sasha ha conquistato milioni di telespettatori. Nei mesi scorsi la donna ha rivelato di essere in dolce attesa. Da pochissimo è arrivata la notizia che tutti aspettavano: è diventata mamma!

L’attrice di Pretty Little Liars è diventata mamma: l’annuncio social

Come abbiamo annunciato, l’amatissima attrice della seguitissima serie televisiva Pretty Little Liars è diventata finalmente mamma. Sasha Pieterse ha rivelato sul suo profilo instangram di aver dato alla luce il suo bambino una settimana fa. “Benvenuto Hendrix”, ha scritto l’attrice 24enne, che nel 2018 ha sposato Hudson Sheaffer, il papà del bimbo. Una bellissima notizia che l’attrice ha voluto manifestare a tutti i suoi migliaia di fan che da sempre la seguono e apprezzano con grande amore. Sono sempre più i personaggi del mondo dello spettacolo che annunciano la nascita dei loro bambini proprio sui social, rendendo partecipi anche i follower.

Sasha è un’attrice sui social molto seguita, ma è divenuta nota dopo aver interpretato il personaggio di Alison Dilaurentis nella bellissima ed enigmatica serie televisiva Pretty Little Liars. La donna ha pubblicato delle bellissime foto col suo piccolo con parole di accompagnamento in cui ha manifestato tutta la sua gioia per l’avvenimento. Un momento di grande felicità per la famiglia allargata, che non ha potuto non coinvolgere tutti i fan dell’amatissima attrice.

