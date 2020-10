Amata attrice di Harry Potter è diventata mamma per la terza volta: l’annuncio social ha emozionato i fan.

E’ stata certamente la saga che ha appassionato milioni e milioni di giovani e non solo, Harry Potter è riuscito a conquistare il cuore di tutti. Si tratta di una serie di romanzi fantasy scritta da Rowling e ambientata principalmente nell’immaginario mondo magico. La saga ha raggiunto un successo incredibile, la sua popolarità si deve ovviamente non solo all’eccezionale talento di Rowling che ha saputo dar vita ad un mondo parallelo fantastico, ma anche agli attori che hanno interpretato i personaggi creati. Numerosi sono stati i protagonisti che hanno animato la trama di Harry Potter, con le loro personalità magiche e passionali. Da pochissimo però è giunta una bellissima notizia, un’amata attrice di Harry Potter è diventata mamma per la terza volta: l’annuncio social ha emozionato i migliaia di fan. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi.

Come abbiamo annunciato, un’amatissima attrice di Harry Potter è diventata mamma per la terza volta, la notizia del lieto evento è apparsa sul suo profilo instangram. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Stiamo parlando della bellissima Jessie Cave. La ricorderemo certamente per il personaggio da lei interpretato di Lavander Brown, la fidanzata assillante e fastidiosa di uno dei protagonisti indiscussi della saga, ossia Ron Weasley. Ormai sono passati anni dalla conclusione di Harry Potter, Jessie Cave non è più la ragazzina dalla chioma bionda apparsa nella fantastica trama magica. Da pochissimo l’attrice ha annunciato tramite social di essere divenuta mamma per la terza volta. Jessie aveva rivelato di essere in dolce attesa a giugno, tra lo stupore dei fan.

Con un bellissimo messaggio di ringraziamento l’attrice ha dato la lieta notizia. Il suo compagno è il comico Alfie Brown, i due si sono conosciuti nel 2012. Da quel momento la coppia ha deciso di non separarsi più e insieme hanno creato una meravigliosa famiglia. Il post pubblicato dall’attrice ha riscontrato grande apprezzamento e tantissimi sono stati i messaggi di auguri che la donna ha ricevuto. Ormai sono moltissimi i personaggi dello spettacolo che annunciano tramite social lieti eventi e meravigliose notizie, e anche la bellissima Jessie Cave ha voluto sorprendere i suoi follower sul web.

