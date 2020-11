GF VIP, dolore per Stefania Orlando: il suo volto parla chiaro, ecco cosa è successo alla famosa conduttrice televisiva.

Stefania Orlando è una delle protagoniste indiscusse dell’edizione in corso del Grande Fratello VIP. La famosa showgirl ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 e non solo: nella casa di Cinecittà ha stretto una grande amicizia con tutti, in particolare con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Nonostante l’esperienza che sta vivendo la Orlando sia indimenticabile, c’è qualcosa dentro di lei che non va ed i suoi fan, il pubblico Mediaset se n’è accorto. Alcuni utenti social si sono accorti di un particolare nell’espressione di Stefania: ecco cosa è successo.

Stefania Orlando sta vivendo la sua avventura nella casa del GF VIP e sta conquistando tutti con la sua simpatia, la sua bontà e la sua bellezza. Per la showgirl c’è un pensiero, però, che non le permette di godersi a pieno l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Un utente si è accorto che la Orlando era in lacrime: il motivo? Sentite cosa dice un fan del programma su Twitter.

“La faccia di Stefania che non può vedere il marito ha appena frantumato il mio cuore in mille pezzi“. Il dolore di Stefania parla chiaro: nonostante stia vivendo una fantastica esperienza, la mancanza della sua dolce metà si fa sentire. Le sue lacrime parlano chiaro. Il commento dell’utente lo riporta il profilo social ‘Isaechia‘.

Chi è il marito della gieffina

Stefania è legata a Simone Gianlorenzi. Tra i due, non appena conosciuti, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2008, nel 2019 sono convolati a nozze a Fregene tra parenti ed amici. Simone è un chitarrista, musicista ed arrangiatore, molto seguito nel mondo della musica.