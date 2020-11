Uomini e Donne, Gemma e Nicola: colpo di scena, il gesto inaspettato

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena tra Gemma e Nicola: il giovane ventiseienne compie un gesto davvero inaspettato.

Bisogna ammetterlo: Gemma e Nicola son stati i due protagonisti indiscussi di Uomini e Donne di questi ultimi mesi. Sappiamo benissimo che Sirius, questo è il nickname utilizzato dal giovane per scrivere e corteggiare la bellissima dama torinese, è giunto nel dating show di Canale nel corso della nuova formula adottata da Maria De Filippi per il suo programma. E che, sin da subito, ha conquistato l’interesse di tutti. Non soltanto per la sua giovane età, ma anche per il suo immenso fascino e la smisurata eleganza nel corteggiare le donne. Insomma, un vero e proprio uomo di altri tempi, nonostante i suoi ventisei anni. Ricordiamo benissimo, infatti, che per Gemma Nicola ha speso davvero delle bellissime parole. Peccato, però, che la loro conoscenza non sia andata avanti. Perché, senza alcun dubbio, entrambi ci avrebbero regalato delle emozioni davvero fortissime. Ma sapete cos’è successo qualche ora fa? Un vero e proprio colpo di scena, ve lo assicuriamo! Proprio pochissime ore fa, Nicola ha compiuto un gesto davvero inaspettato per la dama torinese. Ecco di che cosa parliamo.

Uomini e Donne, il gesto inaspettato di Nicola per Gemma: colpo di scena

Nicola Vivarelli ha detto ‘addio’ a Uomini e Donne. Di professione, lo sappiamo benissimo, il bellissimo ‘Sirius’ è un ufficiale della Marina. E, tra pochissimo, dovrà nuovamente imbarcarsi per circa tre mesi. Eppure, ancora prima di partire per l’Italia, l’ex cavaliere di Forte dei Marmi ha voluto compiere un gesto davvero inaspettato nei confronti di Gemma. Non facciamo riferimento, sia chiaro, all’ultimo ballo al centro dello studio del dating show di Canale 5, bensì a quello che ha compiuto, pochissime ore fa, sul suo account social ufficiale. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino. Vi assicuriamo: si tratta di un grandissimo colpo di scena. Ecco perché.

Ecco. È proprio questa l’Instagram Stories che, pochissime ore fa, Nicola ha voluto dedicare a Gemma Galgani e al suo percorso a Uomini e Donne. Con una foto che li ritrae durante l’ultimo ballo al centro dello studio, l’ufficiale della marina ha così ‘congedato’, almeno per il momento, la dama torinese. Nel frattempo, cosa ne avrà pensato Gemma di questo gesto davvero inaspettato?

