Silvia Toffanin con gli occhi lucidi a Verissimo: momento emozionante durante la puntata di oggi, sabato 14 novembre 2020.

Oggi, 14 novembre 2020, è andata in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo. Una puntata ricca di ospiti, da Ambra Angiolini a Manuela Arcuri. Ma anche una puntata di prime volte! Per la loro prima intervista in tv dopo Uomini e Donne, Silvia Toffanin ha ospitato Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Una coppia, quella formata da Andrea e Arianna, tra le più amate della trasmissione di Maria De Filippi. Era il 2018 quando Andrea, per la seconda volta sul trono, ha provato a trovare di nuovo l’amore in tv. E ci è riuscito. Un racconto, quello di oggi a Verissimo, davvero emozionante. Soprattutto quando Andrea, parlando della sua prima esperienza in tv al GF, ha ricordato la sua mamma, scomparsa proprio poco dopo il reality. Un racconto che, inevitabilmente, ha toccato Silvia, che ha perso la mamma qualche settimana fa.

Silvia Toffanin con gli occhi lucidi a Verissimo: Andrea Cerioli ricorda la mamma scomparsa

Emozioni fortissime nella puntata di oggi di Verissimo. Per la prima volta in studio da Silvia Toffanin, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno raccontato la loro storia d’amore. Un amore nato in tv, a Uomini e Donne, ma che ha conservato una purezza e una semplicità che il pubblico apprezza moltissimo. Ma Uomini e Donne non è stato il primo programma di Andrea Cerioli, che a 24 anni ha partecipato al Grande Fratello. Un’esperienza particolare, nata per caso, durante un periodo buio per lui: poco dopo è venuta a mancare la sua amata mamma Luana. A Verissimo, il ricordo di quel periodo: “Uscito dal GF, poco dopo, viene a mancare mia mamma. Lì la mia vita cambiò...Devo ringraziare sinceramente Maria per avermi offerto quel primo trono…” Ed è a questo punto che Andrea, volgendo lo sguardo alla conduttrice, dichiara: “Lo so Silvia che non stai passando un momento bellissimo della tua vita. È difficile spendere delle parole giuste perché non c’è un giusto in tutto questo. Io penso che la mamma sia la mamma per tutti, la persona che si ama e che ci ama di più al mondo”. Parole da brividi quelle di Andrea Cerioli, che non possono non toccare Silvia, che mostra gli occhi lucidi e non trattiene l’emozione. Lo scorso 29 ottobre, infatti, è venuta a mancare la mamma della conduttrice, Gemma Parison.

“Penso che inizialmente la cosa migliore da fare sia quella di tenersi impegnati e stare con tutti gli amori e le persone che ti tengano la testa piena. Ringrazio sempre Maria per avermi dato quel primo trono”, aggiunge Andrea, ringraziando la De Filippi per l’opportunità di Uomini e Donne. Ricordiamo che il bolognese ha partecipato al programma di Canale 5 per due volte: la prima volta, appunto, non è andata a buon fine, ma la seconda è stata più che fortunata! Con Arianna è stato un vero e proprio colpo di fulmine!