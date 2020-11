Vittorio Sgarbi, l’incontro si trasforma in scontro: è accaduto a casa sua

Un incontro che si trasforma in scontro, quello avvenuto a casa di Vittorio Sgarbi: ecco cos’è successo e cosa ha dichiarato il politico.

Un incontro che si è trasformato in scontro, quello verificatosi a casa del politico e critico d’arte, Vittorio Sgarbi: ecco cos’è successo e cosa ha dichiarato. Da quanto riportato da Libero Quotidiano, che ha citato Adnkronos, sembrerebbe che un incontro di lavoro si sia trasformato in un episodio carico di tensione che sarebbe degenerato in una lite. I protagonisti dello scontro sarebbero Giulio Borgognoni, che ricopre l’incarico di social media manager per Vittorio Sgarbi, e Nino Ippolito che gestisce invece il suo ufficio stampa. Ricordiamo che qualche tempo fa il critico d’arte era stato lui stesso una delle parti protagoniste di un diverbio con Franceska Pepe, ex concorrente del GF Vip, nel salotto di Barbara D’Urso. Questa volta, invece, il politico non sarebbe coinvolto, ma l’accaduto riguarderebbe i suoi collaboratori. Vediamo i dettagli.

Scontro tra i collaboratori di Vittorio Sgarbi

A quanto sembrerebbe, tutto sarebbe iniziato a seguito di una valutazione negativa di Giulio Borgognini riguardo la gestione degli account social di Vittorio Sgarbi. Valutazione a seguito della quale, come afferma il social media manager, Nino Ippolito avrebbe richiesto un confronto privato che coinvolgesse solo loro. A questo punto, usciti in terrazza, tra i due il diverbio sarebbe ripreso e, da quanto dichiarato da Borgognini, l’addetto stampa lo avrebbe colpito con un pugno. Vittorio Sgarbi, interpellato riguardo l’accaduto, avrebbe espresso le sue considerazioni. Non era presente sulla terrazza, ma non riterrebbe possibile che Nino Ippolito possa aver “aggredito qualcuno”, soprattutto a casa sua. Il politico ha poi aggiunto di augurarsi una riconciliazione tra i suoi due collaboratori. Da parte sua, Nino Ippolito sembrerebbe deciso a smentire l’accaduto e si sarebbe detto pronto a “procedere per calunnia”.

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà l’epilogo della vicenda e se tra i due collaboratori del critico d’arte tornerà il sereno.

