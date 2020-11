GF Vip, notte di fuoco, la festa finisce male: Dayane Mello contro tutti

Una serata che era iniziata nel migliore dei modi ma è finita malissimo, una notte di fuoco che ha coinvolto l’intera casa del GF Vip: Dayane Mello contro tutti, cos’è successo.

Una serata che si prospettava serena e divertente per i concorrenti del GF Vip, impegnati a festeggiare il loro sessantesimo giorno nella casa. Una cena a base di sushi preparata dall’affascinante Pierpaolo Pretelli, musica e qualche bottiglia di vino, tutto sembrava procedere per il meglio. Invece, la festa è finita nel peggiore dei modi: una notte di fuoco al GF Vip che ha visto Dayane Mello contro tutti. Gli equilibri erano già stati messi alla prova dall’arrivo di Selvaggia Roma che ha avuto subito uno scontro con Enock. Ieri notte abbiamo assistito ad una lite che ha coinvolto l’intera casa e iniziata a causa di alcune affermazioni di Dayane Mello. Affermazioni che Francesco e Tommaso hanno sentito dalla cucina.

GF Vip, notte di scontro: caos in casa

Mentre tutti gli inquilini si trovavano in giardino seduti sulle scale, intenti a chiacchierare e scattare foto, Dayane Mello sedeva con Massimiliano Morra e la Contessa in veranda. Di fronte alla notizia che il GF Vip non avrebbe consegnato agli inquilini un’altra bottiglia di vino, la modella ha affermato che il motivo era probabilmente il fatto che i ragazzi non fossero responsabili. Dayane Mello ha portato ad esempio la sera in cui Tommaso è caduto in passerella e i vetri rotti che hanno ferito il piede di Massimiliano Morra. L’influencer milanese, che si trovava in cucina con Francesco, ha udito quanto detto. Tornato in giardino, ha dato inizio ad un confronto con Dayane e Massimiliano. Confronto che si è trasformato in lite quando la modella ha negato, affermando di aver inteso altro, mentre Tommaso ribadiva di averla sentita. Lo scontro ha coinvolto inevitabilmente l’intera casa e toccato in particolare Rosalinda, ritrovatasi nel mezzo.

Un momento carico di tensione di cui sicuramente di parlerà nel corso della puntata di domani sera. E voi, cosa ne pensate?

