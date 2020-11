Andrea Zelletta, sapete cosa faceva prima di diventare un modello? Non tutti conoscono questo retroscena sulla sua vita passata.

Andrea Zelletta è senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato nella casa fin dalla prima puntata, anche se la scorsa settimana è uscito per un paio di giorni per motivi personali, ma poi è regolarmente rientrato in casa. Al rientro, però, ha violato il regolamento, perchè ha svelato agli inquilini alcuni eventi esterni di cui è venuto a conoscenza una volta uscito dalla casa, per cui è finito dritto in nomination insieme a Paolo Brosio, che è stato accusato della stessa violazione ed è stato poi eliminato al televoto. Questa settimana Andrea è di nuovo in nomination perché è rimasto l’unico a non essere stato salvato durante una catena di salvataggio avvenuta in diretta. Quale sarà il suo destino?

In attesa di scoprire il verdetto del televoto, proviamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Sapete, ad esempio, cosa faceva prima di diventare un modello e andare in tv? Non tutti conoscono questo retroscena.

Andrea Zelletta è nato a Taranto il 2 luglio 1993 e ha, dunque, 27 anni. Il grande pubblico lo conosce per aver partecipato l’anno scorso a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. E’ proprio nel dating show di Canale 5 che ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Natalia Paragoni, della quale è innamoratissimo e che è andata anche al GF Vip a fargli una splendida sorpresa. Oltre ad essere famoso per la sua partecipazione televisiva, Andrea è anche un modello e ha calcato alcune importanti passerelle negli anni, indossando anche abiti di famosi brand. Ma sapete che prima di fare il modello il suo lavoro era tutt’altro? Ebbene sì, non tutti conoscono questo retroscena sulla vita passata dell’ex tronista. Andrea, infatti, è un grande appassionato di calcio e in passato giocava nel ruolo di portiere. Ha militato in diverse squadre, arrivando anche in serie D. Poi, però, una serie di infortuni e l’inizio della carriera come modello lo hanno allontanato dal calcio.

Oggi Andrea continua a lavorare come modello e influencer e convive con la sua fidanzata. Conoscevate questi dettagli sul suo passato?