Il concorrente del GF VIP è di nuovo al centro della cronaca rosa per una segnalazione appena arrivata: Enock ha tradito la sua compagna? Ecco cosa è stato rivelato a Mattino5.

Nella casa del Grande Fratello VIP l’atmosfera è piuttosto calda. Selvaggia Roma con il suo ingresso ha rotto qualche ‘equilibrio’: la concorrente romana ha lanciato delle vere e proprie ‘bombe’ che stanno facendo chiacchierare non poco. Una di queste ha forse messo nei guai Enock, concorrente amatissimo del programma: a quanto pare tra Selvaggia ed il fratello di Balotelli c’è stato un piccolo flirt. Un bacio e dei messaggi è il materiale riportato in tv dalla Roma: il giovane ha confermato il loro incontro estivo in diretta, ieri sera 16 novembre, ma non i baci ed i messaggi scambiati, dichiarando che ad inviare parole alla romana è stato un amico presente quella sera. Quale sarà la verità? Enock ha tradito la sua Giulia? Non sappiamo se la verità salirà a galla ma pochissimi minuti fa è spuntata una nuova segnalazione che, forse, mette in pericolo la storia del concorrente con la sua compagna. Ecco cosa è successo a Mattino 5.

Mattino 5, rivelazione choc: “Si frequentavano”, arriva un’altra segnalazione su Enock

Questa mattina di 17 novembre, a Mattino 5 Biagio D’Anelli ha lanciato una nuova bomba contro Enock. L’opinionista ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da una ragazza di Bergamo che ha svelato di essere molto delusa dal comportamento di Enock.

“C’è da dire un altra cosa. Ieri mi è arrivato un messaggio da IG da una ragazza di Bergamo, rimasta delusa dall’atteggiamento di Enock perchè prima del lockdown si frequentavano. Post lockdown ha scoperto che è fidanzato. Lei pensava di continuare la frequentazione, invece ha scoperto che era fidanzato. Mi ha mandato il materiale” sono le parole di D’Anelli a Mattino 5.