Fedez e Chiara Ferragni o meglio conosciuti come I Ferragnez sono i personaggi più seguiti ed amati in Italia e non solo. La coppia milanese risulta essere tra le più famose nel nostro paese per non dire nel mondo: l’imprenditrice digitale è seguita da oltre 21 milioni di utenti Instagram, Federico Lucia dalla metà, ovvero più di 11 mila. Stanno per diventare per la seconda volta genitori: dopo Leone, coronano il loro grande amore con una bimba, che arriverà molto presto. Intanto, i due sono coloro che durante lo scoppio della pandemia hanno dato vita ad una raccolta fondi che ha ottenuto degli ottimi risultati. Grazie al loro impegno solidale nel corso dell’emergenza Coronavirus hanno ricevuto un nobile premio dal Comune di Milano. Ecco di cosa si tratta.

Fedez e Chiara Ferragni hanno conquistato l’Ambrogino D’Oro, il nome dell’onorificenza conferita dal Comune di Milano. Il nome è ispirato a Sant’Ambrogio, patrono della Città, e vengono premiati coloro che hanno dato lustro alla città per il loro impegno durante l’emergenza Coronavirus. Tra i premiati dunque rientrano I Ferragnez che allo scoppio della pandemia hanno dato vita ad una raccolta fondi che ha permesso di realizzare una terapia intensiva nuova all’Ospedale San Raffaele di Milano.

E’ stato proprio Fedez a condividere questa magnifica notizia tra le sue IG story: “Felice ed orgoglioso della mia famiglia. La squadra più bella di cui abbia mai fatto parte” ha commentato tra le sue Instagram story.

A decidere di assegnare l’onorificenza alla coppia milanese più famosa in Italia è stata la commissione del Comune di Milano che si è riunita ieri, 16 novembre. La proposta di assegnare il riconoscimento ai Ferragnez è arrivata da Alessandro De Chirico, consigliere di Forza Italia.