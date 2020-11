Amici 20, cambiano le regole: l’annuncio inaspettato di Maria De Filippi sulla nuova edizione del talent show di Canale 5.

Ci siamo! La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è partita da qualche giorno! Si tratta dell’edizione numero venti del famoso talent show di Canale 5, il più longevo della nostra tv. Un’edizione ricca di novità, a partire dalle due importantissime news entry tra i professori. Ma non è tutto: quest’anno cambieranno anche le regole della gara. Ad annunciarlo agli allievi è stata proprio Maria De Filippi, nel corso della puntata del daytime di ieri. Ci sarà una clamorosa novità nel programma: ecco di cosa parliamo!

Amici 20, l’annuncio inaspettato di Maria De Filippi: niente squadre, ognuno lotta per il suo banco

Amici 2020 è iniziato! La classe si è formata quasi del tutto e le lezioni nella scuola più famosa della tv stanno per partire. Un’edizione particolare, quella di quest’anno, in ragione del delicato momento che stiamo vivendo in Italia. Tante, quindi, le novità presenti in questa nuova stagione. La vita nella casetta, ad esempio, cambierà: quest’anno i ragazzi dovranno provvedere anche alla cucina e alla pulizia della casa, proprio per evitare il rischio di contagio. Ma la più grande novità riguarda proprio la gara: le regole di Amici 20 sono decisamente cambiate rispetto alle scorse edizioni. “Non ci sarà più nessuna sfida a squadre, la missione vostra sarà quella di mantenere questo banco. Ogni settimana il vostro banco sarà messo con vicino un punto di domanda, e voi combatterete solo per il vostro banco, non sarete mai messi in sfida l’uno contro l’altro”. È questa la grande novità di questa edizione di Amici, dove non saranno presenti le squadre. A spiegarlo ai ragazzi è stata proprio la padrona di casa; ecco un video apparso sulle pagine social della trasmissione:

Non sappiamo se il nuovo meccanismo sarà esteso anche alla fase del serale, o se le squadre torneranno nelle puntate finali. Quel che è certo è che, per ora, ognuno farà il suo percorso, combattendo soltanto per la propria maglia. Un ritorno alle origini: nelle prime edizioni del talent, infatti, non erano presenti le squadre. E voi, cosa pensate di questa novità?