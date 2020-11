Arianna Gianfelici, allieva di Amici 20, ha spiegato come è morto suo padre: hanno avuto un incidente insieme, ecco il drammatico racconto.

E’ cominciata una nuova edizione di Amici, la ventesima. E’ andata in onda la prima puntata sabato 14 novembre e proprio in quel giorno si è formata la classe di allievi. Tra questi è entrata a far parte del talent Arianna Gianfelici, una delle cantanti che sono riuscite a superare lo step per entrare a far parte della scuola. Grazie al brano cantato, ‘Destinazione Paradiso‘, non solo ha conquistato i professori ma ha commosso il pubblico ed i telespettatori. Arianna porta con sé un doloroso ricordo, l’incidente avuto con il suo papà, venuto a mancare qualche anno fa. Le sue parole mettono davvero i brividi. Ecco cosa ha confidato.

Amici 20, Arianna: “Abbiamo avuto un incidente”, il drammatico ricordo di suo padre

Arianna Gianfelici, l’allieva di Amici 20, nel secondo giorno di Daytime su Italia 1 ha parlato del suo papà venuto a mancare qualche anno fa. Arianna ha raccontato che suo padre le ha dato una grande forza: mentre si confidava con Martina, ha scoperto che anche la sua amica e collega ha perso suo padre. La Gianfelici ha così iniziato a raccontare cosa è successo: “Quattro anni fa abbiamo avuto un incidente in moto, insieme. Ha avuto un infarto mentre guidava e siamo andati a finire dentro un burrone”. “Saresti fiero di me” ha poi sussurrato Arianna.

Nel daytime, sono andate poi in onda le parole di Arianna: “Un giorno avevo una gara di canto. Sono salita sul palco, ho cantato ed appena ho finito si sono girati i riflettori. Ho visto mio padre sotto al palco che piangeva, quando sono scesa dal palco mi ha detto “Adesso ho capito veramente quello che ti piace fare”. Per me quella canzone vuol dire mio padre”.