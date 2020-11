GF VIP, Selvaggia Roma nel Cucurio si lascia andare ad un pianto liberatorio: la concorrente non è riuscita a trattenere le lacrime, cosa è successo.

Nella casa del Grande Fratello VIP pochi giorni fa è entrata una nuova concorrente: Selvaggia Roma ha rotto qualche equilibrio portando nella casa di Cinecittà alcune ‘bombe gossip’. Prima il flirt con Pierpaolo, poi con Enock: la romana sta facendo molto chiacchierare, sarà tutto vero quello che ha rivelato al pubblico a casa? La verità prima o poi salirà a galla, nel frattempo, nelle ultime ore, Selvaggia sta vivendo nel Cucurio insieme a Pierpaolo. Essendo entrambi isolati da tutti gli altri coinquilini, si sono trovati in serata a confidarsi su momenti indimenticabili del passato. Selvaggia ascoltando le toccanti parole del Pretelli, si è commossa lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. Ecco cosa è successo.

GF VIP, Selvaggia Roma scoppia improvvisamente in lacrime: la confessione

Selvaggia Roma mentre chiacchierava con Pierpaolo Pretelli, nel Cucurio, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. La nuova concorrente si sente molto in sintonia con il suo compagno d’avventura e così entrambi hanno raccontato momenti indimenticabili del passato. Il giovane ha ricordato la nascita di suo figlio, Leonardo: “Quando me lo hanno dato fra le mani, ho provato qualcosa di troppo grande, non lo so neanche descrivere”. Selvaggia ascoltando le parole è scoppiata in lacrime: il motivo? Ha spiegato che nel sentire quel racconto, le è venuto in mente il suo papà. “Mi hai fatto ricordare mio padre, mia madre mi aveva raccontato che si era commosso prendendomi in braccio”. Pierpaolo, mostrandosi molto protettivo, l’ha abbracciata porgendole dell’acqua. Selvaggia ha aggiunto: “Sono dei momenti miei, poi mi passa”.

Il dramma di Selvaggia

La concorrente del GF VIP ha vissuto un dramma in passato: l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, come da lei raccontato sui social, è cresciuta senza un papà.