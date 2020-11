Arriva un nuovo Cavaliere nel Trono Over di Uomini e Donne: ecco tutto quello che c’è da sapere su Maurizio, l’uomo che ha attirato l’attenzione di Gemma Galgani.

Nello studio di Uomini e Donne arrivano nuovi Cavalieri nel parterre maschile del Trono Over. Quest’anno il dating show di Maria de Filippi ha visto qualche novità, come l’unione nello stesso studio di Trono Classico ed Over. Per questo motivo spesso si sono ‘punzecchiati’ Armando ed i tronisti, Davide e Gianluca, oppure ragazze hanno deciso di frequentare sia protagonisti dell’Over che del Classico. Beh, come sempre le sorprese non mancano mai! Gemma Galgani, una delle regine assolute del programma, ha puntato un nuovo Cavaliere: è stata attratta da Maurizio. Si tratta di una new entry: il signore ha 50 anni e si è presentato nella puntata di venerdì 13 novembre. Siete curiosi di conoscere qualche curiosità sul suo conto? Vi sveliamo tutto.

Uomini e Donne, chi è Maurizio: età e di dov’è il nuovo Cavaliere del Trono Over

Maurizio è un nuovo Cavaliere del Trono Over. La new entry ha 50 anni, abita in provincia di Mantova ma è originario del Piemonte. E’ divorziato dal 2009 e non ha figli, è single da inizio anno. “Cerco una donna che non crei problemi, io non voglio crearli a lei. Non ho figli, non ne desidero a 50 anni. Sono a disposizione” ha spiegato al pubblico in studio ed al parterre femminile del programma. Ad attirare l’attenzione di Maurizio è stata Veronica, la quale però pensa sia troppo grande per lui. Con chi inizierà una frequentazione il signor Maurizio? Chi non ha perso tempo è Gemma che, nonostante abbia ripreso a frequentare Biagio, ha puntato anche Maurizio.

Gemma e la conoscenza con Biagio

La famosissima dama del Trono Over sta conoscendo Biagio nonostante lui stia uscendo anche con Sabina e senta ancora Maria. Inizialmente la Galgani aveva deciso di chiudere la conoscenza ma dopo una delle ultime puntate, qualcosa è cambiato. Chi sa cosa succederà ora che è entrato a far parte del programma un nuovo Cavaliere: non ci resterà che attendere le prossime puntate…