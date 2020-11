Roshelle, la rapper conosciuta ad X Factor, si fa conoscere in un’intervista a Le Iene: ecco le confessioni della giovane 25enne.

Roshelle, nome d’arte di Rossella Discolo, è la giovane rapper diventata famosa grazie ad X Factor. Ha partecipato al famoso talent show nel 2016, il suo giudice era Fedez: la ‘ragazza dai capelli rosa’ ha sbalordito tutti con la sua potente voce. Il suo incantevole modo di cantare unito al suo stile unico ed alternativo le hanno permesso di proseguire la strada verso il successo: ad oggi infatti è una nota rapper e proprio negli ultimi giorni è uscito il suo nuovo singolo, 00:23. Intervistata da Le Iene, Roshelle ha raccontato molto di sé, ha risposto alle domande poste dallo show senza esitazione. La classe ’95 di Lodi gode di un fisico pazzesco e spesso lo mette in mostra: le hanno fatto una domanda che tira in ballo proprio questa sua caratteristica, sentite cosa ha risposto la rapper!

Roshelle: “Meglio usarle adesso bene”, la rapper l’ha confessato a Le Iene

Roshelle oltre ad essere nota nel panorama musicale, è conosciuta anche sui social: spesso la 25enne mette in mostra il suo fisico statuario che, ovviamente, lascia senza parole i suoi oltre 360 mila follower. “Per sfondare nella musica non devi avere belle tette” sostiene durante la sua intervista a Le Iene. “Cosa rispondi a chi dice che usi il tuo corpo per vendere i dischi?” è una delle domande che le sono state poste. Roshelle ha risposto così: “Così come penso di avere una bella voce, penso di avere un bel corpo. Mi piace usare entrambi nella maniera perfetta. A parte che le tette che ho a 25 anni non le avrò a 60, meglio usarle adesso bene”. La giovane rapper ha poi confessato di aver avuto avances anche da donne: con una di loro ci è ‘andata oltre’.