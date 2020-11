Momento di forte tensione per Paola Perego: la conduttrice, guarita dal Covid, è in ansia per i suoi genitori risultati positivi.

Sabato 21 novembre alle 14 su Rai 2, andrà in onda la prima puntata del nuovo programma condotto da Paola Perego, ‘Il filo rosso’. Il ritardo della partenza era stato causato dalla notizia della positività al Covid della presentatrice, che ora fortunatamente è guarita. ‘Il filo rosso’ che tratterà storie vere di legami affettivi e familiari, è stato presentato via web da Paola Perego, la quale proprio in quell’occasione ha fatto delle confessioni sul momento che starebbe attraversando. Vediamo cosa ha rivelato.

Paola Perego, angosciata per i suoi genitori positivi al Covid

Guarita dal Covid solo da qualche giorno, Paola ha raccontato di essere stata fortunata per aver contratto una forma lieve del virus ed essersi quindi potuta curare a casa. La conduttrice ha poi spiegato di non aver infettato né il marito Lucio Presta né i figli, anche se ha sofferto dei sintomi della malattia: mal di testa, astenia, dolori a muscoli e ossa, ipotermia, brividi. Purtroppo, però, come raccontato da lei stessa, entrambi i suoi anziani genitori sarebbero stati contagiati dal Covid: suo padre di 90 anni e la madre di 84. Intervistata alla trasmissione “Oggi è un altro giorno”, la Perego ha rivelato di essere affezionatissima ad entrambi e di aver vissuto un infanzia con delle difficoltà a livello economico ma con tanto amore da parte dei suoi genitori, Pietro e Alice, in coppia da ben 57 anni. Costretta a restare lontana da loro, quindi, la conduttrice ha confessato di essere molto preoccupata, come riporta Adnkronos: “Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere”.

Facciamo il nostro in bocca al lupo a Paola Perego ed ai suoi cari.