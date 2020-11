E’ lui l’uomo più sexy del 2020: Michael B. Jordan ha recitato in famosissimi film ma non rinuncia mai alla cura del suo aspetto fisico. Ecco qualche curiosità sulla star americana.

Lo ha pubblicato poche ore fa sul suo canale Instagram: Michael B. Jordan ha vinto il riconoscimento di ‘Uomo più sexy del 2020’. Secondo la celebre classifica stilata dal settimanale americano People, è lui la new entry nell’esclusivo club degli uomini più affascinanti del mondo. Sul suo canale social l’attore ha commentato la notizia così: “Mia nonna ha guardato qui ed ha detto ‘questo è il mio bambino’. Grazie People per avermi nominato Sexiest man alive 2020! Ordinatene una copia!”. Michael diventa così protagonista del servizio di copertina di People: cosa ha fatto per aggiudicarsi questo titolo? Beh, ha unito una giusta dose di stile, di fascino e di muscoli per diventare uno degli uomini più guardato dalle donne! Ma conoscete tutti le sue interpretazioni più famose? Vi sveliamo qualche dettaglio sull’uomo più sexy del 2020!

Michael B Jordan è l’uomo più sexy del 2020: è nato a Santa Ana, in America, nell’87. Come si è fatto conoscere? Beh, ha interpretato grandissimi ruoli cinematografici come Oscar Grant in ‘Prossima fermata Fruitvale Station’, Adonis Creed in ‘Rocky, Creed Nato per Combattere’ ed ha interpretato l’antagonista principale Erik Killmonger in Black Panther. L’attore grazie al suo bell’aspetto, è entrato anche nel mondo della moda: ha lavorato come modello per bambini per aziende e marchi prima di diventare attore. Ha dato poi spazio alla sua grande passione, ovvero il cinema, ma non si è lasciato alla spalle questo mondo: l’attore statunitense nel 2019 ha creato una linea di abbigliamento ispirata al manga giapponese ‘Naruto’. Jordan non rinuncia ai muscoli: sulla pagina Cracks+ è comparso un video che spiega e mostra il durissimo allenamento di Michael per arrivare ad avere un fisico super scolpito. Un consiglio alle donne: non perdetevelo!