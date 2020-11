Vedete questa bimba accanto al suo papà? Oggi è un’amatissima cantante, ecco di chi si tratta, è davvero impossibile riconoscerla!

Capita spesso che i personaggi del mondo dello spettacolo pubblichino sui social alcuni scatti del loro passato. Spesso si tratta di foto in cui sono bambini, o adolescenti. In ogni caso, si tratta sempre immagini antecedenti al loro successo. La vera sfida, ogni volta, è proprio cercare di indovinare di chi si tratti! E’ davvero difficile, infatti, riconoscere i personaggi da bambini, perché il tempo, ovviamente, li ha cambiati. La bambina nella foto in evidenza, ad esempio, è poco più che neonata e si trova accanto al suo papà. oggi, invece, è un’amatissima cantante. Avete un’idea di chi possa essere? Continuate a leggere, ve lo sveliamo subito!

Vedete questa bimba accanto al suo papà? Oggi è una cantante amatissima dal pubblico, ecco di chi si tratta

Allora, avete riconosciuto la bimba nella foto in evidenza? La sfida è pressoché impossibile! L’immagine, infatti, mostra una dolcissima neonata dai grandi occhi castani, in braccio al suo giovane papà. Da questa foto sono passati più di 30 anni, perché oggi questa piccola è una donna adulta, ma soprattutto è una grande artista. Stiamo parlando, infatti, di una cantate amatissima dal pubblico, che si è fatta conoscere grazie alla vittoria di un famoso talent ed è poi diventata a tutti gli effetti una professionista del mondo della musica.

Ancora oggi ha lo sguardo vispo come nella foto da bambina, ed è una donna forte e indipendente. Avete capito di chi stiamo parlando? Beh, ora gli indizi ci sono tutti! Ma se qualcuno non avesse ancora indovinato, vi diamo la soluzione! Stiamo parlando di Emma Marrone! Ebbene sì, è proprio lei la bambina nella foto in evidenza! In questo scatto è insieme al suo papà, come lei stessa ha specificato nella didascalia del suo post. Guardando bene e con attenzione l’immagine, forse si può intravedere qualcosa che ricordi Emma, soprattutto nella bocca e negli occhi, ma ovviamente era quasi impossibile indovinare la sua identità!

Oltre a essere una famosa e apprezzatissima cantante, oggi Emma è anche un personaggio televisivo, perché è uno dei 4 giudici di X Factor, insieme a Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. Anche in questo programma sta dimostrando la sua forte personalità e la sua enorme sensibilità, proprio come quando era uno dei coach di Amici. Vi sta piacendo il suo percorso nel talent?