Charlie D’Amelio si mostra disperata sui social: in una diretta Instagram l’influencer scoppia in lacrime, ecco cosa è successo.

Charli D’Amelio è una delle giovani più famose e seguite su Tik Tok, l’app che negli ultimi mesi ha avuto un boom di successo. Nelle ultime ore sta facendo chiacchierare non poco: cosa è successo? Alcune parole dette in un video, ‘Dinner with the D’Amelios’, hanno fatto scoppiare una polemica sui social. E’ il portale di MTV a parlarne. Nella clip postata su Youtube Charlie parla del fatto che tra pochi giorni compirà un anno dal suo primo milione di fan e commenta: “Vorrei avere più tempo perché ti immagini se raggiungessi i 100 milioni un anno dopo aver raggiunto un milione?”. L’amico Youtuber, James Charles, replica: “95 milioni non erano abbastanza per te?” e la giovane risponde: “Era come per dire, sai i numeri pari”. Queste parole hanno creato polemica tra i fan che si sono sentiti usati come ‘numeri’. Un fiume di follower ha iniziato a ‘smettere di seguire’ sui social la giovane influencer che, in una diretta IG, ha deciso di fare il suo sfogo.

Charlie D’Amelio crolla sui social: la diretta social in lacrime dopo i terribili insulti

Nella diretta Instagram, Charlie D’Amelio fa un lungo sfogo dopo le critiche ricevute sui social. Pressioni e critiche l’hanno fatta scoppiare in un pianto liberatorio durante la live. Ha inoltre considerato l’idea di prendersi una pausa dai social, sentite le sue parole: “Posso non piacere, ma non per questo devo essere attaccata per il modo in cui appaio o perché non sono voluta qui su TikTok. Penso di dover mettere dei paletti e onestamente vedere come la gente reagisce, ecco, non so se sono più disposta a farlo. Queste cose fuori di testa che le persone stanno dicendo… Gente che mi dice che dovrei impiccarmi o che non considerano il fatto che comunque sono un essere umano, non va bene per niente. Puoi non condividere le cose che ho fatto e faccio, ma che tutto ciò stia accadendo per un fraintendimento… non è giusto. In questa community ho sempre riversato tutta me stessa e ora non voglio più farlo”.