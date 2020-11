Coronavirus, oggi parla De Luca: orario e dove seguire la diretta

Coronavirus, oggi parla il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ecco l’orario e dove seguire la diretta.

Parlerà oggi il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca a proposito della situazione da Coronavirus: ecco l’orario e dove seguire la diretta. La pandemia da Covid interessa ormai l’Italia da diversi mesi e sono molteplici le misure di sicurezza messe in atto per contrastare il diffondersi del contagio. Proprio in queste ore è giunto l’annuncio del Ministro Speranza riguardo al rinnovo delle suddette misure per sei regioni. Ricordiamo che al momento l’Italia è suddivisa in zone colorate a seconda del rischio di contagio da Coronavirus. Si è molto parlato della possibilità di “movimento” tra fasce di colore in base al monitoraggio dei dati epidemici nell’arco di almeno quattordici giorni. Oggi, Vincenzo De Luca interverrà con una diretta, vediamo a che ora e come seguire.

Vincenzo De Luca in diretta sulla situazione Coronavirus

Lo ha annunciato tramite i suoi profili social: il Governatore della Regione Campania parlerà in diretta questo pomeriggio. L’appuntamento è alle ore 14.45 sul profilo facebook ufficiale di Vincenzo De Luca e servirà per “fare un aggiornamento sugli ultimi dati del contagio e sulle misure che intendiamo assumere”. Vincenzo De Luca ha precisato che, come sempre, si parlerà un “linguaggio di verità”. Al momento, la Regione Campania si trova in zona rossa dopo che, inizialmente, era stata posizionata tra quelle gialle. Dopo il passaggio nella fascia di rischio più alta è stata stilata una lista delle attività che potevano continuare ad esercitare e restare aperte. L’intervento di Vincenzo De Luca giunge in un momento di forte dubbio per la popolazione, che si interroga riguardo l’andamento della situazione da Coronavirus. Scopriremo tra meno di un’ora quali sono gli aggiornamenti a tal proposito.

Tra poco meno di un’ora scopriremo l’andamento della situazione in campania.