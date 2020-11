In alcune delle sue Instagram Stories, Jenny Darone, la bellissima e giovanissima moglie di Lorenzo Insigne ha mostrato il suo allenamento.

Tra tutte le ‘swag’ appartenenti al calcio italiano, senza alcun dubbio, Jenny Darone decanta di un’attenzione davvero particolare. Giovanissima e, soprattutto, bellissima, la napoletana è conosciuta da tutti gli appassionati di calcio per essere la moglie di Lorenzo Insigne, giovane attaccante del Napoli. Moglie e mamma a tempo pieno, Jenny non perde mai occasione di poter dedicare anche un po’ di tempo per sé. Com’è giusto che sia, ovviamente. E così, qualche giorno fa, sul suo canale social ufficiale, ha voluto mostrare ai suoi sostenitori un suo classico allenamento ‘casalingo’. Non è molto attiva su Instagram, bisogna ammetterlo. Eppure, in quelle poche foto che vi ha condiviso, si percepisce alla grande quanto la giovanissima Darone sia fortemente legata alla sua famiglia, ai suoi due figli ed, ovviamente, a suo marito. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? In particolare, se poco fa abbiamo detto che Jenny decanta di una bellezza davvero spropositata, quale sarà mai il suo ‘trucco’? Ecco tutti i dettagli.

Jenny, l’allenamento delle moglie di Lorenzo Insigne: gli esercizi che non devono mancare nel vostro workout

Anche Jenny Darone, così come alcune settimane fa Jessica Melena, non ha affatto potuto fare a meno di condividere il suo allenamento. Un allenamento un po’ particolare, bisogna ammetterlo. Proprio perché, a causa del nuovo Dpcm studiato ad hoc per arginare i contrasti da Coronavirus, è completamente svolto da casa. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Siete curiosi di sapere qual è il segreto di bellezza della giovanissima moglie di Lorenzo Insigne? Perché, diciamoci la verità, ha due figli, ma la forma fisica della napoletana è davvero perfetta. La domanda sorge spontanea: come ha fatto? Diamoci uno sguardo insieme. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che vi illustreremo soltanto tre semplici esercizi che non potranno mai mancare nel vostro workout. Siete pronti? Allacciate le cinture!

Primo esercizio: prendete una sedia, posizionate per bene la pianta di un solo vostro piede sopra e con l’altra gamba, in posizione da squat, iniziate a fare un semplice movimento. Ovvero, quelli portare il vostro ginocchio al petto ed, in seguito, di stendere la vostra gambe nuovamente all’indietro;

prendete una sedia, posizionate per bene la pianta di un solo vostro piede sopra e con l’altra gamba, in posizione da squat, iniziate a fare un semplice movimento. Ovvero, quelli portare il vostro ginocchio al petto ed, in seguito, di stendere la vostra gambe nuovamente all’indietro; Secondo esercizio: utilizzate sempre una sedia, poggiate le vostre mani sullo schienale ed iniziate ad estendere la vostra gamba verso l’esterno. In questo modo, lavorerete alla grande il vostro ‘esterno coscia’;

utilizzate sempre una sedia, poggiate le vostre mani sullo schienale ed iniziate ad estendere la vostra gamba verso l’esterno. In questo modo, lavorerete alla grande il vostro ‘esterno coscia’; Terzo esercizio: è a corpo libero. E consiste nello svolgere un affondo indietro e uno incrociato. Come mostrato anche da Jenny, in questo esercizio c’è anche la possibilità di utilizzare due pesetti.

Che ne dite? Un workout molto semplice, no? Cosa aspettate, quindi? Fate anche voi questi esercizi a casa vostra, no? Ovviamente, ci teniamo a sottolinearlo, fate sempre attenzione al riscaldamento, al defaticamento e alle posizioni corrette da adottare. Per il resto, i risultati sono più che assicurati. E la bellissima Jenny ne è la conferma!

