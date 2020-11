Carlo Conti, l’annuncio: “Verso Roma”, la splendida notizia appena arrivata

Una splendida notizia appena arrivata, l’annuncio di Carlo Conti: “Verso Roma” ha fatto sapere il conduttore, grande ritorno.

L’annuncio di Carlo Conti: “Verso Roma” ha dichiarato, la splendida notizia è appena arrivata. Il celebre conduttore, tra i più amati del panorama artistico, aveva contratto il Coronavirus diverse settimane fa. Momenti difficili, che avevano portato anche al ricovero in ospedale. Era stato lo stesso Carlo Conti a rassicurare i fan rompendo il silenzio proprio durante il ricovero. Poi, la splendida notizia della sua dimissione e un discorso da brividi fatto in diretta a Tale e Quale Show. In queste settimane non è mai mancato il sostegno dei fan e dei colleghi del mondo dello spettacolo, che hanno inondato il conduttore di messaggi per fargli sentire tutto l’affetto e il calore nei suoi confronti. Poco fa, Carlo Conti ha fatto uno splendido annuncio tramite il suo profilo Instagram. Vediamo i dettagli.

Carlo Conti lo splendido annuncio appena arrivato

Ha condiviso un breve ma significativo video tramite il suo profilo Instagram e una storia sullo stesso social. Carlo Conti ha voluto dare egli stesso l’annuncio ai fan e al pubblico. Una notizia splendida che pone fine ai giorni difficili che ha affrontato. “Verso Roma, stasera finale di Tale e Quale Show: ci sarò!” ha dichiarato. Il grande ritorno del conduttore è ormai ufficiale e la splendida notizia ha subito ricevuto una pioggia di commenti. Non solo fan, ma anche colleghi che hanno mostrato la loro gioia immensa per il ritorno di Carlo Conti al timone del programma. Ricordiamo che è stato rivelato solo qualche giorno fa il nome del giudice della finale di Tale e Quale Show, un noto attore. Non ci resta che aspettare questa sera!

Auguriamo a Carlo Conti un grande in bocca al lupo e siamo certi che il pubblico non veda l’ora di rivederlo in diretta!