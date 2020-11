Coronavirus, Francesco Totti rompe il silenzio: i sintomi e come sta adesso

Coronavirus, Francesco Totti rompe il silenzio e svela i sintomi che ha accusato e come sta adesso: ecco i dettagli.

La notizia della positività al Coronavirus di Francesco Totti e della moglie, la bella Ilary Blasi, era giunta qualche settimana fa. L’iconico calciatore ha subito la perdita del padre a causa della stesso virus e tramite il suo profilo Instagram aveva condiviso un emozionante messaggio in suo ricordo. Francesco Totti ha scelto di utilizzare di nuovo il social per aggiornare i fan riguardo le sue condizioni attuali: il calciatore è guarito dal Covid e ha raccontato quanto affrontato in un lungo posto condiviso qualche ora fa. L’ex capitano della Roma ha spiegato quali sintomi ha affrontato e quanto sia stata fondamentale la tempestività della diagnosi. Di seguito, tutti i dettagli.

Coronavirus, Francesco Totti è guarito e racconta la sua esperienza

Il post del celebre calciatore si apre con una rassicurazione ai fan: “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata”. Francesco Totti affida a Instagram il suo messaggio dopo aver affrontato il Coronavirus. Elenca i sintomi che ha accusato: “febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano” ha scritto. La diagnosi per l’ex capitano della Roma è stata quella di polmonite bilaterale per “infezione da Sars-covid2”. Francesco Totti ci ha tenuto a precisare che la tempestività della diagnosi è stata fondamentale per riuscire a curarsi a casa. Ha poi ringraziato i medici che si sono presi cura di lui e con un importante messaggio per i fan. “Il COVID si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”. Di seguito, il post pubblicato dall’ex calciatore.

Il messaggio ha ricevuto una pioggia di commenti da parte dei fan, felici per la sua guarigione.