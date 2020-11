Francesco Totti ricorda suo padre: post social struggente, dolore immenso

A distanza di un mese dalla sua morte, Francesco Totti ha ricordato suo padre: dolore immenso, il post social più che struggente.

Quello che sta vivendo in questo ultimo mese, senza alcun dubbio, non è affatto un periodo facile per Francesco Totti e la sua famiglia. Ancora prima che si diffondesse la notizia della sua positività, e quella di sua moglie, al Coronavirus, l’ex capitano giallorosso ha subito un gravissimo lutto. Ricoverato allo Spallanzani di Roma proprio per aver contratto anche lui il temibile virus cinese, Vincenzo Totti, purtroppo, è morto. Da quel momento, è passato circa un mese. E la leggenda di Roma, seppure sia intervenuto qualche giorno dopo i funerali, non si è mai espresso al riguardo. Fino a poco tempo fa, però. Perché, attraverso un post condiviso sul canale social, il buon Totti ha voluto ricordare suo padre. Attraverso un’Instagram Stories condivisa sul suo account, il marito di Ilary Blasi ha voluto mandare un messaggio al suo papà.

Francesco Totti, il post struggente per la morte del padre: immenso dolore!

È trascorso esattamente un mese da quando Francesco Totti, purtroppo, ha subito la perdita di suo padre. Era il 12 Ottobre quando Enzo, chiamato anche ‘sceriffo’, dopo aver contratto il Coronavirus, purtroppo è venuto a mancare presso lo Spallanzani di Roma. Un lutto davvero dolorosissimo, da come si può chiaramente comprendere. Ed è per questo motivo che, pochissime ore fa, l’ex capitano giallorosso ha voluto concedere a suo padre un dolce pensiero. Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo account social ufficiale, il marito di Ilary Blasi ha condiviso una foto di sé da piccolo in braccio a suo padre, corredata dalla canzone ‘Mi manchi’ di Fausto Leali.

Un post davvero struggente, c’è da ammetterlo. E che soprattutto sottolinea di quanto questo grave lutto, com’è giusto che sia, abbia fortemente addolorato Francesco Totti.

Prima foto social in quarantena

Da quando si è diffusa la notizia della sua positività, Francesco Totti non ha proferito parola sui social. Fino a qualche giorno fa, però. Quando, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, ha condiviso una prima foto social. Che, soprattutto, ha catturato l’attenzione per un ‘particolare’ dettaglio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui