GF Vip, Tommaso Zorzi confessa: “Mi fidanzerei con lui”, arriva la risposta

GF Vip, l’arrivo di Giacomo Urtis con i suoi gossip ha creato scompiglio e Tommaso Zorzi confessa: “Mi fidanzerei con lui”, ecco la risposta del diretto interessato.

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti di spicco di questa edizione del GF Vip: energico, solare, dinamico, apprezzatissimo dal pubblico. Con l’ingresso di Giacomo Urtis e dei suoi gossip, nella casa più spiata d’Italia si è generato un certo scompiglio. In particolare, quando è stato il turno di Tommaso Zorzi. “Un famoso cantante ha una cotta per Tommaso e vorrebbe conoscerlo una volta finito il programma” riportava il gossip. Sono subito partite le ipotesi riguardo alla possibilità che la notizia fosse veritiera o meno e su chi potesse essere il protagonista. Tommaso Zorzi ha approfittato del caos per fare una confessione: “Mi fidanzerei con lui” ha detto nella casa del GF Vip, riferendosi ad un noto cantante. E questi ha deciso di rispondere.

GF Vip, la divertente confessione di Tommaso Zorzi

L’influencer milanese è noto per la sua schiettezza ed ironia che da sempre lo contraddistinguono. Sempre pronto a mettersi in gioco, lo ha fatto anche per quanto riguarda il gossip che lo ha visto protagonista. Nel mezzo delle ipotesi su chi potesse essere questo noto cantante che avrebbe “una cotta per lui”, Tommaso Zorzi ha fatto sapere con chi si fidanzerebbe volentieri. “Mi fidanzerei con Enrico Nigiotti” ha affermato. Il cantante ha deciso di rispondere e lo ha fatto tramite il suo profilo twitter. Nigiotti ha condiviso il video con la confessione di Tommaso e lo ha commentato con una risata accompagnata da un “grazie” e un cuore annesso. Bisognerà attendere per scoprire quali dei gossip riportati da Giacomo Urtis sono veri e quali invece sono inventati. Di seguito, la risposta di Enirco Nigiotti a Tommaso Zorzi.

Stasera andrà in onda la nuova puntata del GF Vip e siamo certi che i fan non vedano l’ora! Chissà se farà il suo ingresso il concorrente che Alfonso Signorini ha detto di aver trovato proprio per Tommaso!