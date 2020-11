Qualche ora fa, Elettra Lamborghini ha mostrato il suo clamoroso cambio look: così non l’avevamo mai vista prima d’ora, ecco perché.

Una cosa è certa: così non l’avevamo mai vista prima d’ora. Proprio qualche ora fa, la bellissima Elettra Lamborghini, sul suo canale social ufficiale, si è mostrata dopo un clamoroso cambio look. Sappiamo benissimo che, con i suoi adoratissimi sostenitori, la giovanissima cantante non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa. A partire, quindi, da incantevoli ed impressionanti scatti fotografici fino a racconti che riguardano la sua vita quotidiana, la moglie di Afrojack è solita rendere partecipi i suoi followers su tutto quello che le capita. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente, non ha affatto resistito. E si è mostrata con un look completamente rivoluzionato. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, anche con questo nuovo ‘look’, la Lamborghini è sempre deliziosa. Bando alle ciance, ecco come si è mostrata! Resterete senza parole, ve lo assicuriamo!

Elettra Lamborghini, clamoroso cambio look: si è mostrata proprio così

Un periodo davvero splendente per Elettra Lamborghini, bisogna ammetterlo. Non soltanto il matrimonio con Afrojack celebrate quasi due mesi fa, ma anche incredibili novità nell’ambito lavorativo. A partire, quindi, dall’uscita del suo primo album delle figurine. Fino al suo primo fumetto. A quanto pare, però, le sorprese non sembrerebbero essere finite qui. In questi ultimi giorni, come mostrato anche dalla diretta interessata, la giovanissima Lamborghini è sempre in movimento. E, soprattutto, super indaffarata? Altre novità in arrivo? Non lo sappiamo. L’unica cosa certa è che ha cambiato il suo look. E a mostrarlo, come è solito fare, è stata la proprio la diretta interessata. Certo, molto probabilmente, indosserà una parrucca. In ogni caso, il cambio look è davvero clamoroso. Perché diciamo questo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Davvero bellissima, vero? Certo, come dicevamo precedentemente, Elettra indosserà una parrucca. Fatto sta che, qualora dovesse decidere di cambiare realmente look, questo non le sta affatto male. Siete d’accordo con noi?

