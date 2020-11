Emma Marrone, “Sei troppo pesante”: incredibile botta e risposta sui social; ecco cosa è apparso sui social.

Tra gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Emma Marrone, che il talent show di Canale 5 lo ha vinto nel 2010. Da lì l’inizio di una carriera ricca di successi per la cantante, che è diventata una delle artiste più amate del nostro Paese. E quest’anno, per lei, un’avventura del tutto nuova: Emma è uno dei giudici di X Factor! Ieri è andata in onda una nuova puntata del talent show, con un nuovo eliminato. Si tratta proprio di un componente della squadra di Emma, che la cantante ha voluto ‘salutare’ virtualmente attraverso Instagram. Ma è proprio lì che è nato un incredibile botta e risposta con un fan! Ecco cosa è accaduto.

Emma Marrone, “Sei troppo pesante”: incredibile botta e risposta su Instagram

“Sei troppo pesante”. È questa l’accusa che un utente di Instagram ha lanciato ad Emma Marrone sotto l’ultimo post pubblicato sul suo account. Un post che la cantante ha dedicato a Bluephelix, il concorrente eliminato nella puntata di ieri di X Factor. Parole dolci, quelle di Emma per il cantante, al quale ha augurato di credere sempre nella sua musica. Diamo un’occhiata:

Proprio in questo post, però, è nato un botta e risposta con un followers, che l’ha accusata di essere troppo pesante. La risposta di Emma non si è fatta attendere ed è stata davvero interessante. Guardate un po’:

Eh si, un botta e risposta che non è passato affatto inosservato. “Succede quando ci metti tanto cuore, pure però voi, ogni pretesto è buono per criticare. Eh vabbè pazienza. “ Una risposta precisa e pungente, quella della Marrone. E voi, state seguendo questa edizione di X Factor?