Nel corso della diretta di Venerdì 20 Novembre del GF Vip, c’è stato un ‘particolare’ siparietto tra Pupo ed Antonella Elia: cos’è successo.

Sapevamo che questa nuova puntata del Grande Fratello Vip sarebbe stata scoppiettante. E, in effetti, è stato proprio così. D’altra parte, in questi pochissimi giorni che sono trascorsi dall’ultima diretta è accaduto davvero di tutto. Quindi, era più che normale che Alfonso Signorini, in questa nuova puntata, ne avrebbe parlato. Ecco, ma a cosa ci riferiamo esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: all’accesissimo confronto tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Proprio qualche fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, tra le due donne della casa è scoppiata una furiosa lite. E sono volate davvero delle parole pesantissime. Inevitabile, quindi, per il padrone di casa parlarne in questa prima parte di puntata. Ecco, ma le ‘sorprese’ non sono affatto terminate qui. Proprio nel mentre di questa accesa discussione tra Selvaggia ed Elisabetta in diretta, si è verificato un ‘particolare’ siparietto tra Pupo ed Antonella in studio. Nulla di ‘grave’, sia chiaro. Ma cos’è accaduto esattamente? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, siparietto imperdibile tra Pupo ed Antonella Elia: è accaduto in diretta

Un imperdibile siparietto quello che, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di Venerdì 20 Novembre, è accaduto tra Pupo ed Antonella Elia. È il momento ‘dedicato’ ad Elisabetta Gregoraci e al suo scontro con Selvaggia Roma quando il simpaticissimo opinionista, nel ribadire la frase della puntata scorsa che subito ha creato polemica, ha suscitato un’immediata reazione della sua collega di poltrona. ‘Presentale un miliardario’, ha detto Pupo rivolgendosi ad Elisabetta Gregoraci. Sottolineando, tra l’altro, quello che ha già detto nel corso della sua ultima puntata. Immediata, come al suo solito, è stata la reazione della Elia. Che, alzandosi immediatamente di scatto, ha ‘aggredito’ il cantante. Ovviamente, sia chiaro, ‘aggredire’ per modi di dire. Antonella si è alzata di scatto dalla poltrona, sì. Ma con fare del tutto giocoso.

Un imperdibile siparietto, da come si può chiaramente intendere. Ma che, d’altra parte, sottolinea lo splendido legame che si è creato tra i due opinionisti.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui