NAIP, il talento di X Factor 2020, ha conquistato tutti! Sapete qual è il suo vero nome, la sua età ed il sogno che aveva prima di intraprendere la strada della musica? Vi sveliamo tutto.

X Factor sta regalando ai telespettatori di Sky un’edizione davvero incredibile! Il famosissimo talent show ha posto sul tavolo dei giudici quattro artisti incredibili: Manuel Agnelli, Emma, Mika ed Hell Raton sono i protagonisti di X Factor 2020 insieme, ovviamente, ai loro talenti. Cmqmartina, Casadilego, Melancholia, Blind, Mydrama, Little Pieces of Marmelade sono alcuni dei giovani talenti che stanno avendo già un enorme successo. Tra questi, una figura sta spiccando particolarmente e sta prendendo il volo: parliamo di NAIP! Sta letteralmente facendo impazzire i social: lo showman è una scheggia impazzita che stravolge la parola ‘talento’ in un genere tutto suo. Scrive e compone in modo ricercato, meticoloso e ironico. Ma conoscete il suo nome, il significato di ‘NAIP’ e qualche curiosità sul giovane artista? Vi sveliamo tutto!

X Factor 2020, NAIP conquista tutti: nome, età ed il suo sogno da adolescente

NAIP è l’acronimo di ‘Nessun Artista In Particolare’ ed è il nome d’arte di Michelangelo Mercuri. Il talento di X Factor 2020 ha 29 anni ed è nato a Lamezia Terme, ma vive a Bologna. Prima di dedicarsi alla sua passione, sapete qual era il suo sogno? Voleva fare il calciatore! In un’intervista rilasciata ai microfoni del programma ha confessato “Fino a 15 anni volevo fare il terzino sinistro. A 16 ho organizzato nella mia classe una colletta per farmi regalare la chitarra elettrica che mi andai poi a comprare“. A 16 anni così ha iniziato a dedicarsi alla musica ed oggi è un polistrumentista: è infatti specializzato nell’uso degli strumenti, come abbiamo visto nelle puntate del noto talent show. Si è esibito avanti i giudici nelle audition presentando una canzone inedita, Attenti al loop. Ha conquistato il cuore dei giudici e ad oggi anche quello del pubblico di Sky che rimane, ogni volta, incantato avanti le sue esibizioni.

Non conosciamo dettagli sulla vita privata di NAIP. Il suo profilo social è seguito da oltre 50 mila follower: Michelangelo è attivo sui social e pubblica spesso fotografie.