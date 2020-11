In attesa della finale di ‘Ballando’, Elisa Isoardi è la protagonista di una bruttissima notizia: la tristissima indiscrezione.

Attualmente è una delle concorrenti di ‘Ballando con le Stelle’, Elisa Isoardi. Seppure il suo percorso abbia avuto molti ‘alti e bassi’ a causa, dapprima, dell’operazione improvvisa di Raimondo Todaro ed, in seguito, del suo infortunio, l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco si è dimostrata una vera e propria colonna portante dello show. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore e vincitrice di questa edizione, però, dobbiamo darvi una bruttissima notizia. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Oggi’, sembrerebbe che la bellissima Elisa Isoardi sia la protagonista di una triste indiscrezione. Che cosa riguarda esattamente? Purtroppo, il suo futuro lavorativo e televisivo. Sappiamo benissimo che, dopo l’addio a La Prova del Cuoco, ci sarebbero state nuove esperienze televisive per la sua colonna portante. A quanto pare, però, è tutto saltato. Ecco tutti i dettagli.

Elisa Isoardi, bruttissima notizia in arrivo: cosa le accadrà adesso?

Dopo l’addio a La Prova del Cuoco, sappiamo benissimo che Elisa Isoardi sarebbe stata alle prese con un nuovo programma televisivo. Dopo l’esperienza a ‘Ballando con le Stelle’, l’ex colonna portante del famoso cooking show di Rai Uno avrebbe dovuto essere al timone di un programma di medicina. Intitolato ‘Check-Up’, la Isoardi si accingeva, da Gennaio prossimo,a condurre un’altra incredibile ed imperdibile trasmissione su Rai Uno. Stando a quanto si apprende dal settimanale Oggi, però, sembrerebbe che questo non sarà più possibile vederla sul piccolo schermo. ‘ A viale Mazzini però si mormora che per la bella Elisa non si concretizzerà questa autorevole conduzione. Sarà vero?’, si legge sulle pagine del noto settimanale. Ovviamente, al momento, non possiamo darvi alcune notizia certa. Non sappiamo, quindi, se sia certa questa triste indiscrezione. E, soprattutto, per quale motivo, qualora fosse così, sia stata presa questa decisione. Fatto sta che, in ogni caso, si tratta di una bruttissima novità. Non soltanto per Elisa Isoardi, sia chiaro. Ma anche per tutto il suo amato pubblico che non vede l’ora di rivederla alle prese con un programma tutto suo.

Cosa sarà accaduto, quindi? Non lo sappiamo. Fatto sta che ci auguriamo che, il più presto possibile, rivedremo la Isoardi sul piccolo schermo.

