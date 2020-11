Doc Nelle Tue Mani, splendida notizia: è successo dopo l’ultima puntata della fiction di Rai Uno con protagonista Luca Argentero.

Un finale ricco di emozioni, quello di Doc Nelle tue mani. Ieri, 19 novembre 2020, è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione della fiction Rai. Una serie tv medical, ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni. Protagonista della serie un eccellente Luca Argentero, nei panni del dottor Andrea Fanti. Colpi di scena, intrighi ma soprattutto tantissime emozioni, nella prima stagione di Doc, che si è conclusa ieri, non senza difficoltà. A causa dello scoppio della pandemia di Covid, infatti, le riprese delle puntate erano state interrotte sul più bello! Solo a partire da ottobre abbiamo potuto vedere le ultime puntate della serie. E, proprio come durante il primo lockdown, anche gli ultimi episodi hanno ottenuto un successo stratosferico. In particolare, l’ultima puntata di ieri ha raggiunto ascolti davvero incredibili. Ecco i dati.

Doc Nelle Tue Mani, splendida notizia: l’ultima puntata ha ottenuto ascolti record

Un successo inarrestabile, quello di Doc Nelle Tue Mani. La fiction Rai con Luca Argentero si è confermata una delle più amate di sempre. Gli ascolti sono stati altissimi sin dalla prima puntata. E anche l’ultimo episodio, in onda giovedì 19 settembre, ha fatto registrare numero impressionanti: ben 8.510.000 spettatori, pari al 30,8 % di share. Risultati davvero incredibili per la serie tv, che ha conquistato il pubblico, puntata dopo puntata. E proprio il pubblico di Rai Uno sarà felice di sapere che Doc 2 si farà! Il secondo capito della serie è già in programma, con ben 16 nuovi episodi tutti da vivere. Tanti colpi di scena in arrivo e nuovi personaggi in reparto. Quando andrà in onda? Autunno 2021 o, al massimo, inizio 2022.

La prima stagione di Doc è appena terminata, ma i fan sono già impazienti di vedere come proseguiranno le emozionanti vicende di Andrea Fanti. E voi, avete seguito l’ultima puntata di Doc?