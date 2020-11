Patrizia De Blanck, sapete qual è il primo programma che ha fatto in tv? Non tutti lo ricordano, ecco di cosa si trattava e qual era il suo ruolo.

Patrizia De Blanck è senza dubbio una delle più grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. 80 anni compiuti all’interno della casa qualche giorno fa, è la concorrente più anziana che abbia mai partecipato e sta avendo un successo incredibile. Nonostante la grande differenza d’età che intercorre tra lei e tutti gli altri inquilini, infatti, la contessa è una delle più amate dal pubblico e dagli altri concorrenti, tanto da non essere mai finita in nomination per ben 18 puntate. Solo lunedì scorso, per la prima volta, è andata al televoto insieme a Francesco Oppini e tra qualche ora conosceremo il verdetto, anche se per la puntata di stasera non è prevista alcuna eliminazione. Il meno votato tra Patrizia e Francesco, infatti, sarà il primo nominato per la prossima puntata.

Irriverente e senza peli sulla lingua, ma anche molto materna, la contessa fa tv da tantissimi anni e ha partecipato a diversi programmi, tra cui alcuni reality, come ‘L’Isola del Famosi’ e ‘Il Ristorante’. Ma sapete qual è il primo programma in cui è comparsa? Ecco tutti i dettagli.

Patrizia De Blanck è nata il 9 novembre del 1940, dunque ha compiuto 80 anni pochi giorni fa. Nella sua lunga e meravigliosa vita, la contessa ha fatto tantissime esperienze, come lei stessa ha più volte sottolineato, e ha preso parte anche a diversi programmi televisivi. Fin da giovanissima, infatti, la contessa si è avvicinata al mondo dello spettacolo e ha partecipato ad alcuni reality, come ‘Il Ristorante’, nel 2004, e ‘L’Isola dei Famosi’, nel 2008, oltre ovviamente al GF Vip. Ma sapete qual è la primissima trasmissione in cui è apparsa? L’esordio della De Blanck è avvenuto quando lei era davvero giovanissima e aveva intorno ai 20 anni. Parliamo degli anni ’60 e il programma in questione è ‘Il Musichiere’. Lo conoscete? In quel progamma Patrizia era una delle due vallette del famoso quiz musicale.

Bellissima come poche, Patrizia era uno dei volti del noto programma di Rai Uno e ha cominciato lì la sua lunga e splendida carriera televisiva. L’avreste mai riconosciuta?