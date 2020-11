GF Vip, il racconto drammatico di Stefania Orlando: il terribile lutto che l’addolora; ecco cosa ha raccontato in diretta.

Una puntata ricca di emozioni, quella del Grande Fratello Vip in onda questa sera su Canale 5. Una puntata in cui una delle protagoniste assolute di questa edizione ha potuto raccontare la sua ‘linea della vita’. Parliamo di Stefania Orlando, che questa sera si è lasciata andare ad un racconto davvero straziante. Nel 2006, Stefania ha perso la sua migliore amica Alessandra, scomparsa a causa di un tumore. Un dolore atroce per la showgirl, che rimane vivo tuttora. In seguito, le parole di Stefania.

Si sono conosciute per la prima volta in agenzia immobiliare: “Un amore a prima vista, ho subito pensato che fosse una donna meravigliosa”. È così che Stefania Orlando parla del primo incontro con quella che è poi diventata la sua migliore amica, Alessandra. Un incontro avvenuto quando Stefania aveva solo 18 anni: le due amiche e colleghe sono subito andate a convivere e, in poco tempo, tra loro è nato un legame davvero speciale. Un’amicizia che si è fortificata sempre di più, ma purtroppo è stata la vita a separarla. Alessandra si è ammalata di tumore nel 2006 e, purtroppo, non ce l’ha fatta. “Lei mi diceva sempre dimmi tu come stanno le cose perché io di te mi fido, invece io le dicevo bugie”, racconta Stefania tra le lacrime. Un dolore immenso, quello di Stefania, che ammette di essere crollata totalmente dopo la scomparsa di Alessandra. E confida che la sua amica prima di lasciarla le diceva si essere preoccupata perché Stefania non aveva trovato ancora l’uomo giusto. “Io sono sicura che Simone me l’ha mandato Alessandra!”, dichiara Stefania. E dopo un po’, la Orlando ha potuto abbracciare proprio suo marito, attraverso la macchina degli abbracci, utilizzata già da Patrizia De Blanck e dalla figlia Giada.

Un momento super emozionante per Stefania, che dopo la commozione, ha ritrovato il sorriso grazie alle parole di Simone. Parole d’amore, quelle del marito della Orlando, che sono servite a Stefania per trovare la carica giusta per affrontare le prossime settimane nella Casa. E a voi sta piacendo il percorso di Stefania Orlando nella Casa?