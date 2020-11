Live-Non è la D’Urso: “Farà il vaccino?” la risposta di Matteo Salvini

È appena iniziato Live-Non è la D’Urso e il primo ospite in videoconferenza è Matteo Salvini che ha risposto ad una domanda particolare: “Farà il vaccino?”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto a Live-Non è la D’Urso a proposito dell’emergenza da Coronavirus che l’Italia sta affrontando. Ricordiamo che è da poco giunta la notizia dell’alta efficacia del vaccino Moderna e una delle domande che i cittadini si pongono e quanto costerà. Interrogato riguardo a cosa bisognerà aspettarsi da questo Natale e quali restrizioni influenzeranno le festività, si è espresso il Leader della Lega. Barbara D’Urso ha chiesto: “Come sarà il Natale?”. Matteo Salvini ha risposto che spera che possa essere un Natale “di famiglia” con tutte le precauzioni del caso. Ha spiegato che ovviamente non potranno esserci cenoni con grandi assembramenti, ma che si augura che le famiglie possano riunirsi.

Live-Non è la D’Urso, Matteo Salvini sul vaccino

A proposito del vaccino, Matteo Salvini ha risposto ad una domanda diretta della conduttrice. “Farai il vaccino?” gli ha chiesto. La domanda si rifaceva alle opinioni contrastanti riguardo la sicurezza o meno di sottoporvisi. Il politico ha risposto che farà ciò che il suo medico gli consiglierà. Ha inoltre spiegato che non bisogna pensare solo ai malati di Coronavirus, ma anche a tutti le altre persone che necessitano di cure ospedaliere. Matteo Salvini ha chiesto che il Governo ascolti il mondo del lavoro, gli infermieri, i medici, le forze dell’ordine. “Per proteggere gli italiani dobbiamo essere tutti uniti” ha dichiarato. Barbara D’Urso ha ricordato che, ovviamente, i vaccini andranno prima alle fasce più a rischio.

L’intervento di Matteo Salvini ha ribadito la situazione in cui l’Italia si trova ormai da diversi mesi. Al momento, i cittadini sono in attesa di scoprire quali saranno le decisioni del Governo per questo Natale.

