Paolo Conticini gela Raimondo Todaro: “Ne fai un fatto personale”

Non si placa il diverbio tra i due concorrenti di Ballando con le stelle e Paolo Conticini gela Raimondo Todaro: lo scontro a distanza continua.

Paolo Conticini gela Raimondo Todaro, continua lo scontro a distanza tra i due ex concorrenti di Ballando con le stelle. Tutto è iniziato con l’intervento di Conticini a Domenica In dove ha parlato del suo percorso all’interno del programma. In particolare, ha sottolineato che “Ho tentato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop”. Una frase che, da Raimondo Todaro, è stata letta come una frecciata alla coppia formata da lui e da Elisa Isoardi su cui si è tanto speculato riguardo una storia d’amore. Ieri, il ballerino aveva replicato tramite il suo profilo Instagram a queste affermazioni. Oggi, a ribattere è di nuovo Paolo Conticini: scopriamo i dettagli.

Paolo Conticini gela Raimondo Todaro

L’ex concorrente di Ballando con le stelle, che faceva coppia con la bella Veera, ha postato un lungo messaggio tra le storie del suo profilo Instagram. “Sono sorpreso da questa tua dichiarazione credo dettata dal nervosismo per l’eliminazione” ha esordito Conticini. Il post continua e l’uomo afferma di non capire perché Raimondo Todaro ha preso sul personale le sue dichiarazioni, visto che non ha mai pensato ci fosse una storia tra lui e la Isoardi. Infine, parla di quanto accaduto a Ballando con le stelle e gela Raimondo Todaro: “È solo un gioco Raimondo, e lo hai vinto credo 5-6 volte”. Anche la bella Veera ha pubblicato una storia, taggando sia Conticini che Todaro. “Sono solo contenta di aver lavorato in questo periodo. Di aver fatto un bellissimo lavoro e di avere una domenica libera” ha scritto. “Vi voglio bene” ha concluso, rivolta ad entrambi.

Scopriremo se il dolce messaggio di Veera riuscirà a mettere fine a questo scontro a distanza.