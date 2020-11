‘Dove Sono Oggi’, Emanuele Trimarchi: com’è diventato e cosa fa adesso l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ecco cosa sappiamo di lui.

Tutti lo ricordano certamente come il corteggiatore di Anna Munafò, la bellissima tronista siciliana che partecipò a Uomini e Donne nella stagione 2013-2014. Lei si invaghì di lui e lo scelse, ma la loro storia durò poche settimane. Altri magari ricordano anche che è tornato poi nel programma nel 2018 per conoscere Sara Affi Fella, che lo portò fuori qualche volta ma poi lo eliminò e alla fine scelse Luigi Mastroianni. Stiamo parlando del simpaticissimo Emanuele Trimarchi, che si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a queste due esperienze televisive, facendosi apprezzare per la sua ‘romanità’ e per la sua forte personalità.

‘Dove Sono Oggi’, il percorso di Emanuele Trimarchi a Uomini e Donne: Anna Munafò e Sara Affi Fella

Bello, muscoloso, simpatico e sicuro di sé, Emanuele ha certamente lasciato il segno nel cuore del pubblico. Proprio grazie a queste sue caratteristiche fece breccia nel cuore di Anna Munafò nel 2014, anche se la loro storia finì poco dopo l’uscita dal programma. Lei, in un’intervista a Pomeriggio Cinque, raccontò che lui era troppo preso dal suo lavoro e dalle sue aspirazioni nel mondo dello spettacolo, mentre lui diede la colpa alla loro incompatibilità di carattere. Dopo anni, poi, ha svelato di essere stato mal consigliato dalla sua agenzia, che in quel periodo era l’Aicos, ovvero la stessa che è finita poi al centro della bufera mediatica per il caso Pamela Prati, diretta da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Nel 2018, poi Trimarchi è tornato nel programma come corteggiatore di Sara Affi Fella, ma stavolta la sua partecipazione al dating show è stata solo una breve parentesi, perché lei lo ha eliminato dopo poche puntate. Cos’altro ha fatto, dunque, Emanuele in questi anni? Com’è diventato e cosa fa ora? Ecco cosa sappiamo di lui.

Emanuele oggi: com’è diventato e cosa fa

Al tempo della sua partecipazione a Uomini e Donne, Emanuele Trimarchi era un operaio e lavorava in cantiere. Dopo l’uscita dal programma, complice la notorietà acquisita, ha cominciato a fare serate e ad essere testimonial per alcuni brand, esperienze che lo hanno reso ancora più popolare e amato. Con il tempo, poi, Emanuele si è allontanato dal mondo dello spettacolo, ma nonostante ciò è rimasto comunque molto seguito anche sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, ad oggi conta oltre 77mila followers. Numeri non da poco, insomma, che dimostrano l’affetto del pubblico nei suoi confronti. Proprio sbirciando il suo profilo possiamo vedere che negli ultimi anni ha avuto una storia con una bellissima personal trainer, Pryska Sità, ma oggi i due non stanno più insieme, almeno stando alle foto pubblicate sui social da lei, che sembra avere un’altra storia al momento.

Per quanto riguarda il suo lavoro, a quanto pare Emanuele ha lasciato il cantiere e attualmente lavora come personal trainer e coach insieme a una giovane collega con cui ha dato vita a un progetto che aiuta le persone a tenersi in forma e a seguire la giusta alimentazione.

A quanto pare Emanuele è particolarmente orgoglioso del progetto che sta portando avanti ed è super attento all’alimentazione e alla forma fisica. Lo trovate cambiato rispetto a quando ha partecipato a Uomini e Donne? Lo avreste riconosciuto? Ma soprattutto, cosa pensate del suo percorso e del suo cambiamento?