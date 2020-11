Luca Zingaretti, l’inedito retroscena: è accaduto nel suo passato

Luca Zingaretti è uno degli attori più apprezzati del panorama artistico e ha presto il volto all’iconico Montalbano: ecco il retroscena inedito sul suo passato.

Era giunta a metà Settembre la notizia che il celebre Luca Zingaretti, che ha impersonato per anni l’iconico Montalbano, dirà addio al personaggio per cimentarsi in un nuovo progetto. L’attore, amatissimo e seguito sul suo profilo Instagram da oltre duecentomila fan, è uno degli interpreti più talentuosi e apprezzati del panorama artistico italiano. Originario di Roma, Luca Zingaretti si è diplomato presso l’Accademia di nazionale di arte drammatica e la sua carriera è stata un crescendo continuo. Attore versatile e appassionato, ha lavorato sia per la televisione che per il cinema e anche in teatro. C’è però un inedito retroscena nel passato di Luca Zingaretti di cui molti non sono a conoscenza. Scopriamo i dettagli.

Luca Zingaretti, l’inedito retroscena sul suo passato

Il celebre attore è il fratello di Nicola Zingaretti, noto politico Presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico. I due hanno scelto carriere molto diverse e hanno ottenuto entrambi un grande successo. Quello che in molti non sanno è che, prima di cimentarsi nella carriera attoriale, Luca Zingaretti si è cimentato lui stesso in politica. Era impegnato tra le file del Partito di Unità Proletaria per il Consumismo. Un retroscena inedito sul passato del celebre attore, oggi tra i volti più amati del panorama artistico. A quanto pare, Luca Zingaretti ha poi deciso che il suo destino e la sua passione era la recitazione. Una scelta che si è rivelata giusta, visto il successo e il talento che lo contraddistinguono.

E voi, eravate a conoscenza di questo retroscena sul passato del celebre attore? Riuscite a immaginare Luca Zingaretti nelle vesti di politico invece che quelle di attore?

