Melissa Satta e Boateng: il retroscena inedito sulla rottura

La storia tra la bellissima Melissa Satta e il celebre calciatore Boateng sembrava una delle più solide, ma, purtroppo, tra i due c’è stata una rottura che pare definitiva: il retroscena inedito.

Pochi giorni fa è giunta la notizia che Melissa Satta è risultata positiva al Coronavirus e, per fortuna, è guarita. Lo ha raccontato proprio lei attraverso il suo profilo Instagram e ha anche spiegato i motivi per cui ha scelto di non rivelare subito di aver contratto il virus. La bellissima showgirl è stata legata al calciatore Kevin-Prince Boateng e con lui ha avuto uno splendido bambino. La loro relazione sembrava solida e serena, nonostante già in passato si fosse verificato un allontanamento. Qualche settimana fa è arriva la conferma di una rottura definitiva tra Melissa Satta e Boateng, una notizia che ha molto sorpreso e rattristato i fan della coppia.

Retroscena sulla rottura tra Melissa Satta e Boateng

Sposati dal 2016 e genitori di un bambino meraviglioso. La coppia era una delle più amate dai fan, ma qualche settimana fa è arrivato l’annuncio ufficiale della rottura. Come riportato da Gossip e TV, che ha citato Dagospia, pare ci sia un retroscena su quanto accaduto. Sembrerebbe che la coppia abbia provato in tutti i modi a “salvare il loro rapporto” ma che, questa volta, “l’amore sarebbe giunto davvero al capolinea”. Prima che la notizia della loro separazione fosse ufficializzata, i più attenti avevano notato l’assenza della showgirl sul campo per fare il tifo per il calciatore. Pare che dopo la rottura, Melissa Satta avrebbe passato alcuni giorni con un’amica. Una notizia triste, che, questa volta, sembra definitiva. Al momento, dai diretti interessati non è ancora arrivata dichiarazione a riguardo.

Non possiamo che augurare ad entrambi di essere felici e sereni.

