‘Stavo per morire’, il racconto shock dell’attrice: parole da brividi in diretta

Un racconto shock da parte della nota attrice fatto in diretta: “Stavo per morire”, parole da brividi. È accaduto a Oggi è un altro giorno, il programma condotto dalla talentuosa Serena Bortone. La testimonianza arriva dalla celebre attrice Eleonora Giorgi, ospite della trasmissione, che si è raccontata a cuore aperto rivelando molto della sua infanzia e del suo passato, perfino del rapporto con la droga. Oggi, Eleonora Giorgi si dice una donna serena, a cui piacerebbe molto diventare nonna. Ma scopriamo cos’ha rivelato a Oggi è un altro giorno e le parole da brividi che hanno colpito davvero molto il pubblico.

La celebre attrice Eleonora Giorgi confessa: “Stavo per morire”

Qualche mese fa, la dolce attrice era stata protagonista di un un imprevisto durante un ospitata a Pomeriggio Cinque. Ieri, ha parlato a cuore aperto a Oggi è un altro Giorno. Ha raccontato della sua infanzia e della separazione dei genitori avvenuta quando la madre ha scoperto che il marito aveva un’altra famiglia. Eleonora Giorgi ha spiegato di aver compreso il padre e la sua decisione, dovuta al carattere difficile della madre. Ha anche ammesso di aver girato il primo film “nuda” proprio per provocare la donna. L’attrice ha poi parlato della sua esperienza con la droga. “Stavo morendo, le prime volte che la prendi è un senso glorioso di rilassamento, vomiti l’anima, ma l’eroina ti porta alla morte”. Parole importanti che ha rivolto soprattutto ai giovani in un appello e tenersene lontani. Eleonora Giorgi ha poi rivelato di essere uscita da quel tunnel grazie all’amore del primo marito.

Parole da brividi, una testimonianza davvero forte quella della bella Eleonora Giorgi.

