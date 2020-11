Anna Tatangelo, da Sanremo 2005 ad oggi: ecco un’immagine della cantante di Sora sul palco del Festival della musica italiana. Aveva appena 18 anni!

Anna Tatangelo è una delle cantante italiane più amate e seguite. Attualmente è il giudice dello show ‘All Together Now‘ insieme a Francesco Renga, J Ax e Rita Pavone. La cantante di Sora ha alle spalle una carriera ricca di successi: seppur giovanissima, il suo curriculum luccica già da molti anni. Sapete come ha mosso i primi passi nella musica? Il suo debutto ufficiale in tv arriva all’età di 14 anni: fu selezionata dalla Rai per il ‘Girofestival’, dove presentò il suo primo inedito. Nel 2001 ha partecipato ed ha vinto l’Accademia della canzone di Sanremo e con questa vittoria entrò direttamente nella ‘Categoria giovani’ di Sanremo 2002. Dopo aver vinto quell’edizione del Festival, nella sua categoria, è iniziata la sua salita verso il successo. Anna è diventata non solo co-conduttrice di Sanremo top, ma nel 2002 ha duettato con Gigi D’Alessio nel brano ‘Un nuovo bacio’, una canzone famosa ancora oggi. Nel 2005 ha partecipato per la terza volta al Festival della musica italiana e con ‘Ragazza di periferia’ diventa una vera star. Ve la ricordate? Aveva appena 18 anni.

Anna Tatangelo, dagli esordi ad oggi: ricordate com’era la cantante a Sanremo 2005?

Correva il 1 marzo 2005 e Anna Tatangelo saliva sul palco del Festival di Sanremo per cantare il suo inedito. La cantante di Sora aveva appena 18 anni ed un look che si allontana dai classici che si vedono oggi. Era ed è tutt’oggi una bellissima donna, guardate un’immagine di Anna sul palco di Sanremo 2005.

Impossibile resistere al fascino di Anna Tatangelo. Gigi D’Alessio, noto cantautore napoletano, non riuscì infatti a non innamorarsi della cantante di Sora: nel 2006 è stata resa nota la loro relazione, iniziata un anno prima. Insieme Gigi ed Anna hanno avuto un figlio di nome Andrea, nato nel 2010. Il 3 marzo 2020 hanno annunciato la loro separazione.