Diletta Leotta e l’indizio social non lascia troppi dubbi: c’è un’incredibile novità in arrivo e l’IG story conferma. Guardate cosa ha pubblicato poco fa la showgirl!

Diletta Leotta è ormai una delle showgirl italiane più amate e seguite d’Italia. Il famoso volto di DAZN è spesso a bordocampo delle gare di Serie A ma non è solo una donna di calcio. Ricordiamo che è stata una delle vallette di Amadeus nel Festival di Sanremo 2020 ed ha incantato tutti con i suoi magnifici look, il suo monologo sulle donne. La Leotta con il tempo ha conquistato il pubblico per la sua professionalità, il suo dolce sorriso e per il suo magnifico aspetto. E’ il desiderio nascosto di molti maschietti: le sue curve fanno girare la testa a tutti! La donna è anche al centro della cronaca rosa: la sua love story con Daniele Scardina continua ad essere molto chiacchierata. Oggi però parliamo di un indizio a sorpresa che Diletta ha pubblicato sul suo account Instagram. E’ in arrivo una magnifica novità: presto la rivedremo in tv, al timone di qualche programma? L’indizio sui social parla chiaro!

Diletta Leotta, incredibile novità in arrivo: l’indizio social non lascia dubbi

Incredibile novità in arrivo per gli amanti di Diletta Leotta. La famosa conduttrice televisiva, volto di DAZN, ha pubblicato pochi minuti fa un Instagram story che non lascia troppi dubbi. Si tratta di un mazzo di fiori e un messaggio chiaro: “Buon Inizio” firmato ‘La Produzione’. Cosa significa? Beh, i fan della Leotta hanno avuto un unico pensiero. Diletta lavora ad un nuovo progetto? Presto la rivedremo in tv al timone di qualche programma?! Purtroppo la showgirl siciliana, oltre questo indizio, non ha lasciato altre notizie. Arriveranno presto? Lo sperano tutti: la curiosità è alle stelle!

Ecco la IG story pubblicata pochissimi minuti fa: