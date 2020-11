Uomini e Donne, è morta l’amatissima dama del Trono Over: a comunicarlo è stata una sua compagna di viaggio, il tragico lutto.

Nello studio di Uomini e Donne, lo sappiamo benissimo, si sono alternati tantissimi tronisti e troniste. Nella speranza di poter trovare l’amore della propria vita, ed alcuni ci sono anche riusciti, sono davvero numerosi i giovani ragazzi o le ragazze che si sono presentati ‘alla corte’ di Maria De Filippi. E non sono gli unici, sia chiaro. Da diversi anni a questa parte, infatti, la padrona di casa ha scelto di voler dare anche agli ‘over’ la possibilità di poter trovare la loro compagna di vita o, ovviamente, il compagni di vita. Con la loro simpatia, esuberanza, ma infinito romanticismo, tutti i cavalieri e le dame del parterre hanno sempre riscosso una particolare attenzione da parte di tutto il pubblico italiano. Per questo motivo, la notizia di questo tragico lutto ha lasciato senza parole tutti gli ammiratori ed accaniti sostenitori del programma. Proprio pochissime ore fa, un’ex dama del programma, anche lei ultimamente colpita da un gravissimo lutto, ha annunciato la scomparsa di una sua ex compagna di viaggio. Di chi stiamo parlando? Ecco tutti i dettagli. Anche se vi anticipiamo che la dama che, purtroppo, è morta era super amata.

Uomini e Donne, è morta l’amatissima dama del Trono Over: l’annuncio doloroso

Ad annunciare la morte dell’ex amatissima dama del Trono Over di Uomini e Donne è stata Anna Tedesco. Proprio lei che, qualche giorno fa, ha condiviso con i suoi ammiratori la scomparsa della sua dolcissima mamma, non ha potuto fare a meno di annunciare ai sostenitori del programma della morte di una sua simpaticissima compagna di viaggio. Perché, diciamoci la verità, negli anni della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, la dama ha conquistato l’attenzione e l’interesse di tutto il pubblico non soltanto per la sua eleganza e fascino, ma anche per la sua smisurata simpatia. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Stiamo parlando proprio di lei: Maria S. Ebbene si. Proprio la famosissima e simpaticissima dama è, purtroppo, venuta a mancare. Ovviamente, non si conoscono esattamente le cause del suo decesso. Fatto sta che la notizia della sua morte ha gettato tutti i suoi ammiratori ed, ovviamente, quelli del programma nello sconforto totale. Sul web, infatti, sono iniziati a circolare alcuni video che la ritraggono proprio nello studio di Uomini e Donne alla prese con il cavaliere Paolo.

Un vero e proprio tragico lutto, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, diciamoci la verità, una dama come Maria S. non può essere facilmente dimenticata.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui