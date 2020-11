In una sua recentissima intervista, l’ex concorrente del GF ha raccontato il suo incredibile dramma: la dolorosa confessione.

Attualmente è incinta del suo primo bambino, l’ex amatissima concorrente del Grande Fratello. Eppure, in una sua recente intervista per il settimanale ‘Mio’, l’ex gieffina non ha potuto affatto fare a meno di raccontare il suo incredibile dramma. Adesso, come dicevamo precedentemente, è appagata e felice perché è in dolce attesa. Ma, come raccontato dalla diretta interessata alle pagine del giornale, sembrerebbe che per lei, ed ovviamente suo marito, vivere questo momento grandioso non sia stato affatto facile. Stando a quanto raccontato, sembrerebbe che restare incinta, infatti, sia stato un processo lungo. ‘È stato un percorso travagliato, pieno di ostacoli’, ha detto l’ex gieffina ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne al settimanale ‘Mio’. Un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Ma che adesso, però, può decisamente buttarsi alle spalle. Ora è incinta. E non può fare a meno che essere felicissima per questo magico momento. D’altra parte, lo testimoniano alla grande le sue diverse fotografie che condivide sul suo canale social uffiiciale. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Di lei: Sarah Nile.

Il dramma dell’ex concorrente del GF: la dolorosa confessione di Sarah Nile

Sposatasi nel 2017 con l’imprenditore napoletano Pierluigi Montuoro, adesso Sarah Nile si accinge a vivere uno dei momenti più belli e grandiosi che ogni donna, ma anche ogni coppia, possa vivere: la gravidanza. L’ex concorrente del GF ed ex corteggiatrice di Giorgio Alfieri a Uomini e Donne è, infatti, incinta del suo primo figlio. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. Ma che per realizzarla, come dicevamo precedentemente, ci sono voluto diversi anni di sacrifici. Stando a quanto raccontato dalla diretta interessata alle pagine del settimanale ‘Mio’, sembrerebbe che la giovanissima coppia napoletana abbia vissuto un percorso molto travagliato. E che, per vivere questo magico momento, sia dovuta ricorrere alla medicina. Non conosciamo tutti i dettagli, sia chiaro. Anche perché Sarah non li ha affatto svelato nella sua intervista. Fatto sta che ciò che conta sottolineare è la forza d’animo che sia lei che il suo compagno hanno mantenuto per realizzare questo loro sogno. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che anche l’inizio della gravidanza non sia stata affatto facile. Da quanto dichiarato, sembrerebbe che i primi mesi Sarah li abbia trascorsi completamente a letto. E che, soprattutto, abbia perso diversi chili.

Il primo figlio di Sarah Nile e Pierluigi Montuoro nascerà ad Aprile 2021. E, data la bellezza dei suoi genitori, siamo convinti che sarà un vero e proprio capolavoro. Tantissimi auguri!

