GF Vip, scatta il bacio a sorpresa: è successo qualche ora fa durante una festa, nessuno se lo aspettava.

Un’edizione ricca di emozioni, quella del Grande Fratello Vip 5. Un’edizione che sta per diventare la più lunga di sempre. La trasmissione, infatti, non terminerà a inizio dicembre, come stabilito in un primo momento, ma a febbraio 2021! Una notizia che ha letteralmente sconvolto i vip in casa, che sono ora tenuti a prendere una decisione importante: continuare il percorso nel reality o abbandonare il gioco? La scelta non è semplice e l’umore di molti, in casa, non è dei migliori nelle ultime ore. Ma, ieri sera, i vip hanno voluto scacciare via i brutti pensieri e trascorrere una serata all’insegna dell’allegria, in occasione del compleanno di Adua Del Vesco. I vip hanno organizzato una vera e propria festa, con tanto di torta, cappellini e musica siciliana in onore della gieffina. E, nel bel mezzo della festa, è scattato anche un bacio inaspettato! Ecco cosa è successo!

GF Vip, scatta il bacio a sorpresa: è successo durante la festa di compleanno di Adua

Un compleanno speciale, quello di Adua, nella casa del Grande Fratello Vip. La bellissima attrice ha compiuto gli anni proprio nella casa più spiata della tv, dove i suoi coinquilini le hanno organizzato una festa e preparato una torta. Momenti emozionanti per la concorrente, che ha ricevuto anche una lettera dal suo fidanzato Giuliano. I festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda notte, tra musica e balli scatenati. Protagonista della serata, come spesso accade, Tommaso Zorzi, che ha chiesto al GF di mettere canzoni siciliane, in onore della festeggiata. Ma non solo! Il simpaticissimo influencer ha omaggiato le girls della casa con uno spogliarello, al termine del quale ha baciato proprio lei, la bellissima Adua! Un momento ‘iconico’, che ha spiazzato tutti nella casa! Anche perché, nelle ultime settimane, tra Tommaso e Adua i rapporti non sono stati proprio idilliaci! Ecco il momento del bacio, diventato virale su Twitter:

Ma al GF Vip, si sa, tutto può cambiare e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo! I legami tra i vip sono in continua evoluzione e, ad ogni lite, spesso segue un chiarimento. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa decideranno i concorrenti e chi sceglierà di lasciare il gioco. Tra i più ‘a rischio’, al momento, ci sono Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock Barwuah.